10 правил раціонального використання антибіотиків

За прогнозом ВООЗ, до 2050 року жертвами стійких до всіх відомих препаратів бактерій щорічно будуть ставати 10 мільйонів осіб. Це більше, ніж зараз забирає рак. Тому важливо змінити своє ставлення до цих ліків.

Відкриття антибіотиків стало головним досягненням медицини за останнє сторіччя. Завдяки цим чарівним препаратам дифтерія, тиф, сифіліс, коклюш, бактеріальний менінгіт та інші інфекційні захворювання більше не сприймаються як синоніми болісної смерті та не входять в топ головних вбивць людства.

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Але все хороше коли-небудь закінчується. Ми неухильно рухаємося в напрямку постантибіотичної ери. І це розмова не про далеке майбутнє, а про сьогоднішній день: кожну годину у світі фіксується 80 смертей, які трапилися через стійкість бактерій до антибіотиків.

Як зменшити стійкість бактерій до антибіотиків?

1. Вакцинуйтеся. Щеплення захистять вас і ваших близьких від інфекцій (наприклад, коклюшу або дифтерії), які завтра ми ймовірно вже не зможемо лікувати антибіотиками.

2. Дотримуйтесь правил гігієни. Регулярне миття рук, термічна обробка їжі, розморожування продуктів в холодильнику, гігієна порожнини рота – всі ці заходи знижують ризик заразитися інфекціями, які приведуть до призначення антибіотиків.

3. Використовуйте презервативи та перевіряйтеся на ІПСШ, якщо у вас був секс з новим партнером. Це зменшить ризик підчепити і поширити стійку до антибіотиків гонорею та інші інфекції.

4. Обговоріть з лікарем доцільність лікування антибіотиком. Перш ніж піти з кабінету з рецептом, дізнайтеся, чому лікар вам його призначив. Медики не завжди проводять аналіз для виявлення збудника інфекції та його чутливості до антибіотика, тому що це займає кілька днів або дорого коштує. Але якщо стан здоров'я (і гаманця) дозволяє – можна дати організму самостійно поборотися з мікробами до уточнення діагнозу.



Антибіотики скоро перестануть діяти

5. Не приховуйте від лікаря, що вже почали самовільно приймати антибіотик. Або той факт, що нещодавно приймали препарат з іншого приводу. Ці обставини можуть спотворити картину захворювання, що вплине на подальші рекомендації лікаря.

6. Не міняйте дозування і тривалість курсу антибактеріального препарату. Лікар допоможе вам розрахувати правильну дозу ліків (у дітей вона залежить від ваги) і пояснить, скільки разів на день його приймати. Завершуйте курс за планом, навіть якщо ваше самопочуття давно прийшло в норму.

7. Не приймайте антибіотик довше. Або для профілактики захворювань без консультації з лікарем. Вчені кажуть, що рідкісне застосування антибіотиків знижує лікарську стійкість бактерій, які вже встигли її отримати.

8. Лікуйтеся по повній програмі. Антибіотик допомагає вашому організму перемогти бактерій, але ще не гарантує одужання і відсутності ускладнень. При хворобі важливо добре спати, відмовитися від шкідливих звичок і виконувати інші рекомендації лікаря. Так ви знижуєте ризик, що переможену інфекцію змінить інша, яка вимагає повторного призначення антибіотиків.

9. Не зберігайте залишки антибіотиків після лікування і нікому їх не передавайте. Інакше буде спокуса прийняти препарат самостійно і навмання при наступній інфекції.

10. Навчіть близьких раціонального ставлення до антибіотиків. Часто люди приймають їх без призначення, довіряючи безвідповідальним порадам фармацевтів в аптеках, або під натиском родичів.

Ці помилки штовхають нас до медичної катастрофи. Платити за них доведеться наступному поколінню.

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