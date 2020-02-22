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10-річна українка пожертвувала своє волосся для хворої дитини: фото

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Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair

Харків'янка Емілія, яка раніше хизувалася розкішними рудими косами, прийняла рішення обрізати їх і пожертвувати на виготовлення системи заміщення волосся.

Про це 10-річна дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Емілія регулярно публікувала знімки, на яких демонструвала своє руде хвилясте волосся, а також хизувалася різними способами укладки.

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Однак дитина вирішила пожертвувати свої коси. Заради цього до Харкова прилетіли фахівці з однієї із італійських клінік, щоб правильно зрізати волосся і виготовити з них систему заміщення волосся.

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair

Протягом декількох місяців вони будуть створювати систему для однієї дитини, яка страждає повною втратою волосся. Після вироблення цього, для неї проведуть операцію естетичного протезування.

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair


Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair


Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair


Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Краса
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