10-річний хлопчик помер після того, як випив невідому речовину
У селі Боржавське, що на Виноградівщині, Закарпатської області помер 10-річний хлопчик після того, як випив невідому рідину.
Інформація про смерть надійшла на лінію "102" у четвер, 12 лютого, інформує поліція області.
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Батьки хлопчика перебували вдома. Після того, як дитина випила рідину, їй стало погано. Батьки викликали швидку допомогу.
Дитина померла по дорозі до лікарні у кареті "швидкої".
На Закарпатті помер 10-річний хлопчик у кареті швидкої допомоги
Тіло хлопчика оглядають експерти для встановлення точної причини смерті.
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Джерело: 24 Канал
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