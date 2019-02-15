10-річний хлопчик помер після того, як випив невідому речовину

У селі Боржавське, що на Виноградівщині, Закарпатської області помер 10-річний хлопчик після того, як випив невідому рідину.

Інформація про смерть надійшла на лінію "102" у четвер, 12 лютого, інформує поліція області.

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Батьки хлопчика перебували вдома. Після того, як дитина випила рідину, їй стало погано. Батьки викликали швидку допомогу.

Дитина померла по дорозі до лікарні у кареті "швидкої".



На Закарпатті помер 10-річний хлопчик у кареті швидкої допомоги

Тіло хлопчика оглядають експерти для встановлення точної причини смерті.

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