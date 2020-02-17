10 років ув'язнення і смертна кара: відповідальність за поширення коронавірусу

Влада Китаю продовжує застосовувати безпрецедентні заходи безпеки здоров'я. У спеціальних карантинних таборах або під фактичним домашнім арештом перебувають близько 760 мільйонів китайських громадян. Влада Китаю також оголосила про можливе застосування смертної кари до тих, хто буде сприяти поширенню епідемії, приховуючи свій стан здоров'я.

Інформація опублікована в газеті Beijing Daily з посиланням на заяву Другого народного суду Пекіна, про те, що влада може застосовувати кримінальне покарання щодо громадян, які сприяють подальшому поширенню інфекції, викликала резонанс та сумніви, щодо того, що ситуація знаходиться під контролем.

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Влада Китаю звітує про зниження кількості випадків заражень коронавірусом Covid-2019. Втім, загальна кількість хворих становить понад 70 тис. Статистика нових випадків зараження знижується впродовж останніх 10 днів у всіх провінціях Китаю, а в епіцентрі – провінції Хубей – спадає останні 3 доби – такі офіційні дані.

Однак, повідомлення про кримінальну відповідальність щодо тих, хто свідомо поширюватиме інфекцію, збиває з пантелику.

Зазначають, що каратимуть пацієнтів з діагностованою пневмонією, які, знаючи про хворобу, все одно відвідували громадські місця. Такі дії будуть вважати навмисною передачею інфекції, а відтак, їм може загрожувати тюремне ув'язнення на термін від трьох до десяти років.



Загалом в Китаї ізольовано 760 мільйонів людей ізольовані/Фото: Kaldata

Якщо ж приховування захворювання поставить під загрозу суспільну безпеку, призведе до "серйозних травм або загибелі" іншої людини чи до "значного збитку державній та приватній власності", винному загрожує позбавлення волі на строк понад десять років, довічне ув'язнення або смерть. Вища міра буде застосовуватися "в крайніх випадках".

Примітно, що мова йде не про нову норму, а про чинну статтю 115 КК КНР. Навіщо посилювати покарання, якщо захворюваність, згідно з офіційними даними, йде на спад – не ясно.

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Жителям провінції Хубей почали роздавати спеціальні картки на право виходу за продуктами. Всі відразу звернули увагу, що вони розраховані по днях не тільки на другу половину лютого, але і на весь березень.

Зараз в Китаї ізольовано вже не менше 760 мільйонів людей.

Останні новини про коронавірус covid–2019:

Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.

Загальна кількість по всьому світу. За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.

Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.



Правда та міфи про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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