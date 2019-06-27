10 шкідливих порад, які можуть зіпсувати зір

Часто ми забуваємо про елементарні засоби гігієни. Інколи хвороби очей виникають непомітно – через те, що люди несвоєчасно відвідують офтальмолога. І вже неприємні симптоми змушують записатися на прийом.

Офтальмолог Наталя Ворошилова розповіла, які погані звички та поради можуть зіпсувати зір.

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1. Ходити на огляди раз на десятки років. Ви ж бачите добре в нових окулярах, та й очі перестали червоніти вже. До лікаря не варто йти.

2. Якщо прописали окуляри для постійного носіння, у жодному разі не носіть їх без перерви. Від цього може ще більше погіршитися зір.

3. Не звертайте увагу, що на упаковці лінз написано: "двотижневі". Цілком можна місяць поносити, головне – щодня їх очищати.

4. Якщо почервоніло або захворіло очей, не варто ходити до лікаря. Провізор в аптеці відмінно порадить, що варто купити.

5. Найкращий спосіб вилікувати ячмінь – сухе тепло. Яєчко зварити накруто, загорнути в полотенце і прикладати до хворого ока.

6. Якщо у немовляти "закисають очі", треба почати капати в них грудне молоко.

7. Якщо офтальмолог призначив краплі від глаукоми, в день прийому у жодному разі не варто їх капати. Лікар повинен зрозуміти, до якого рівня у вас може підніматися тиск.



Якщо офтальмолог призначив краплі від глаукоми, в день прийому у жодному разі не варто їх капати

8. Лікарі теж люди і їм приємно, коли до них на прийом приходять гарні пацієнтки. Не варто ігнорувати макіяж в день відвідин окуліста. Раптом він до того ж чоловік.

9. Ні в якому разі не беріть з собою довідки, виписки і рецепти на окуляри. Нехай спочатку сам напише висновок, а ви вже потім вдома порівняйте з даними інших лікарів. Ви ж краще розумієте про своє власне здоров'я.

10. Коли лікар починає розпитувати всякі незрозумілі подробиці про перенесені хвороби, відомості про родичів збирати, не варто йому розказувати. Хіба має відношення до очей цукровий діабет вашої бабусі.

Здоров’я 24 радить у жодному випадку не застосовувати перераховані шкідливі поради. При виникненні проблем з очима – зверніться до офтальмолога.

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