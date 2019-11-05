10 ситуацій, коли непотрібно вакцинуватися від грипу

Перебільшити важливість вакцинації від грипу складно. Це єдиний дієвий профілактичний захід, тим паче, що ефективних ліків проти грипу нині не існує.

Жартівливий список для людей, яким не потрібна вакцинація від грипу склала біолог Антоніна Чернецька.

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Хто може не вакцинуватись від грипу?

1. Ви відлюдник, живете в глушині та не контактуєте з зовнішнім світом. Навіть, якщо дикі звірі на вас чхнуть, у вас знайдеться потрібна рослина для профілактики.

2. Ви ненавидите людей і хочете, щоб їх стало менше, так що готові пожертвувати собою, захворіти, і заразити якомога більше оточення.

3. Ви вважаєте, що в еволюцію не можна втручатися. Слабкий повинен померти! Навіть якщо це будете ви або хтось із вашої родини. Дефектним генам не місце в популяції! Антибіотики і кесарів теж потрібно заборонити! Як і пересадку органів, лікування дітей від раку і взагалі медицину.

4. Ви мізантроп і любите бути на самоті, тому дуже любите хворіти! Один вдома, ніхто не чіпає. А ще у вас легке ОКР (обсесивно-компульсивний розлад) і злегка синдром Мюнхгаузена. Стільки баночок, схем, полоскань, обтирань – весь день зайнятий!



Вакцинація від грипу потрібна майже усім людям

5. Вам не вистачає уваги! За хворим завжди доглядають. Чай з малиною, бульйон курячий, а ваші родичі так зайняті й зовсім не звертають на вас уваги. А якщо отримаєте ускладнення від грипу, то можна потрапити в лікарню, а там завжди цікава компанія.

6. Ви любите лікарняну їжу.

7. Ви вважаєте, що лікарі дуже добре живуть, і хоча б в сезон грипу нехай ці ледарі відпрацюють ті золоті гори, які їм платять. А то бач, хочуть собі життя полегшити – щеплень наробити.

8. Ви мазохіст. Біль у всьому тілі приносять для вас справжню насолоду.

9. Ви хочете, щоб фармацевтичні компанії добре заробили, тому що лікування коштує набагато дорожче за профілактику.

10. Ви відчуваєте ненависть і бажаєте смерті літнім родичам, тоді не вакцинуйте їх, а ще краще захворійте і прийдіть в гості.

Наголошуємо, список є жартівливим і створений для того, щоб переконати людей вакцинуватись від грипу.

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