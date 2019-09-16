10 способів покращити повітря, яким ви дихаєте

Часто про зміни клімату і забруднене повітря говорять в одному ключі, але насправді це дві суттєво різні проблеми, так само як і шляхи їх вирішення.

Тоді, як викиди вуглецю в одній країні мають вплив на зміну клімату глобально, з якістю повітря все не зовсім так. Звісно, існують певні проблеми транскордонної якості повітря, адже забруднене повітря однієї країни надходить через кордон в сусідні держави, але здебільшого, забруднення є локальними, зазначають фахівці.

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Найнебезпечнішими є частинки та наночастинки, які існують в метрі від їх джерела (як правило, вони випаровуються).

Тривалість життя діоксиду азоту також, як правило, не довше доби. До прикладу, ви не знайдете вихлопних газів від трафіку у віддалених селах.

Поверхневий озон настільки високореактивний, що може зникнути протягом декількох годин.

Пропонуємо 10 профілактичних заходів виконуючи які, ви будете дихати чистішим повітрям, незалежно від того, що відбувається в сусідній державі.

До того ж, більшість заходів щодо зменшення забруднення повітря на відкритому повітрі мають тенденцію до скорочення викидів парникових газів та боротьби зі зміною клімату.

Прості необхідні речі, яких варто дотримуватись, аби дихати чистішим повітрям

1. До того як палити щось – неважливо, це паливо в машині чи вугілля для барбекю – запитайте себе наскільки це необхідно і чи є можливі альтернативи з нульовими викидами.

2. Намагайтеся гуляти, їздити на велосипеді, чи користуватися громадським транспортом частіше, ніж власним авто для коротких подорожей (для лінивих чи не зовсім спортивних людей існують електричні велосипеди та скутери).



Електровелосипеди чудова альтернатива, якщо їзда на звичайному велосипеді погано впливає на ваші суглоби

3. Якщо ви збираєтесь купити авто, зверніть увагу на електромобілі (особливо на електричні та гібридні б /у моделі).

4. По можливості перейдіть на альтернативні джерела електроенергії. Цікавтесь як можна застосовувати у своєму житті енергію сонця, вітру та біологічне паливо. Однак, не використовуйте печі на дровах. Така альтернатива хоч і зігріє ваш будинок, але негативно впливає на екологію.

6. Навіть, якщо ви живете в дуже забрудненому місті, ви можете знизити ваш особистий рівень опромінення. Гуляйте чи катайтесь на велосипеді внутрішніми вуличками, а не біля головної дороги. Якщо вам необхідно пройтись повз центральну дорогу, йдіть по стороні тротуару, що ближча до будівель, а не по придорожньому бордюру, щоб зменшити вплив наночастинок.

7. Якщо ви живете біля дороги або джерела забруднення, наприклад, дизельної залізниці чи дизельних генераторів, створіть власну зелену стіну або зелений дах. Ознайомтеся з урядовими вимірюваннями якості повітря біля вас. Встановіть додаток, який вимірює якість повітря.



Створіть власну зелену стіну вдома

8. Почніть лобіювати своїх місцевих політиків, щоб вкладати гроші в велосипедні смуги та електробуси, садити більше дерев та встановити зелені стіни поруч шкіл, дитячих садочків, лікарень.

7. Не користуйтеся освіжувачами повітря. Не куріть вдома та на балконі.

8. Викиньте зі стін килими. Виведіть грибок зі стін.

9. Просто медична маска від брудного повітря не допоможе. Потрібен респіратор, що не пропускає часточки 2,5 мкм, а в разі хімічного забруднення — з фільтром, що нейтралізує оксиди азоту і сірки.



Респіратор не є зручним у використанні, адже фільтри потребують регулярної заміни

10. А ось кімнатні рослини принципово нічого не змінять, тож тримайте їх вдома виключно заради задоволення та підтримки когнітивних здібностей, а не “очищення повітря”.