10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшко
Віктор Ляшко зауважив, що МОЗ має два сценарії розвитку епідімії в Україні: оптимістичний та песимістичний. Головний санітарний лікар зауважив, якщо число хворих на COVID-19 на кінець квітня буде приблизно 10 тисяч людей, то це цілком нормально.
Найбільш песимістичний сценарій, який раніше обговорювали у МОЗ, – це 80% населення, що перехворіє на коронавірус. Про це Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю НВ.
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Також Ляшко додав, що на прикладі Італії, Іспанії та Китаю можна спрогнозувати скільком відсоткам хворих знадобиться інтенсивна терапія.
5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментним) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться приблизно 64 тисячі особи,
– порахував Ляшко.
Він пояснив, що у такому випадку в Україні не вистачить місць для інфікованих.
Уявіть собі, настає цей день. 64 тисячі осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А за фактом в країні у таких відділеннях 5 тисяч ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб,
– наголосив заступник міністра охорони здоров'я.
Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.
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