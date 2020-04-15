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10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшко

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Ляшко про кількість хворих на коронавірус / Getty Images

Віктор Ляшко зауважив, що МОЗ має два сценарії розвитку епідімії в Україні: оптимістичний та песимістичний. Головний санітарний лікар зауважив, якщо число хворих на COVID-19 на кінець квітня буде приблизно 10 тисяч людей, то це цілком нормально.

Найбільш песимістичний сценарій, який раніше обговорювали у МОЗ, – це 80% населення, що перехворіє на коронавірус. Про це Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю НВ.

Зверніть увагу Скільки відсотків українців захворіють на COVID-19: прогноз МОЗ

Також Ляшко додав, що на прикладі Італії, Іспанії та Китаю можна спрогнозувати скільком відсоткам хворих знадобиться інтенсивна терапія. 

5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментним) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться приблизно 64 тисячі особи,
– порахував Ляшко.

Він пояснив, що у такому випадку в Україні не вистачить місць для інфікованих. 

Уявіть собі, настає цей день. 64 тисячі осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А за фактом в країні у таких відділеннях 5 тисяч ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб,
– наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Важливо! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Лікарня
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