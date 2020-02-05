10 українців перебувають на заблокованому коронавірусом лайнері в Японії

На борту круїзного лайнера біля берегів Японії перебувають щонайменше 10 українців. Лайнер відправили на карантин через спалах на борту коронавірусу.

Корабель відправили на карантин на 14 днів, повідомило видання Радіо Свобода.

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Круїзний лайнер Diamond Princess в стані карантину через ймовірність поширення китайського коронавірусу, який вже підтвердили вже у 10 пасажирів. Усім зараженим понад 50 років.

Згідно з даними порталу Marine Traffic, зараз лайнер стоїть у морі.

Як відомо, 5 лютого перевірили 300 пасажирів зі 3700, відтак кількість інфікованих може зрости.

Обстеження здоров'я пасажирів та екіпажу розпочалося у вівторок після того, як у пасажира з Гонконгу , який проплив на судні минулого місяця, підтвердили наявність коронавірусу.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини . Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.

. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.