10 з 26 випадків коронавірусу в Україні зафіксували в одному селі

Десять з 26 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 в Україні зафіксовано в селі Колінківці Хотинського району Чернівецької області.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

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Так, у селі Колінківці, де проживає понад 5 тисяч осіб, зафіксовано 10 випадків Covid-19. За словами Осачука, є "багато контактних осіб, яких будуть обстежувати".

Голова Чернівецької ОДА відмовився підтвердити, що ці випадки зараження пов’язані з однією жінкою, і додав, що в регіоні дуже багато людей, які повернулися з-за кордону.

"Ми маємо понад 1500 встановлених жителів Чернівецької області, які повернулися з країн, де вирує ця інфекція… Кожна така особа потенційно може бути носієм інфекції, тому дуже нагальне прохання до всіх ізолюватися і залишатися вдома", – додав він.

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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