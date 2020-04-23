11 поліцейських заразилися коронавірусом на Вінниччині

В 11 співробітників Національної поліції України у Вінницькій області виявили коронавірус.

Усі правоохоронці, в яких виявили COVID-19, лікуються вдома. На самоізоляцію також відправили й усіх осіб, які контактували з ними. Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник в коментарі Укрінформу.

Водночас В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавірус

"З початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено в 11 працівників поліції області. Восьмеро хворих – це співробітники головного управління Нацполіції, ще троє людей захворіли у Погребищенському районі. Всі вони лікуються удома, почуваються нормально", – заявила речниця поліції.

Вона відзначила, що відсутність хворих працівників та тих, хто перебуває у самоізоляції, на виконанні функціональних обов’язків поліції в області не позначилась.

Коронавірус в Україні та Вінницькій області

Станом на ранок 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 578 нових випадків.

У Вінницькій області зафіксовано 353 випадки зараження коронавірусом. Серед них 24 випадки в дітей.