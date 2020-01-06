11 ранніх симптомів, які вказують на серцево-судинні захворювання

Біль в животі, руках і ногах, пітливість, розпухлі щиколотки, – ці та деякі інші ознаки дозволяють виявляти серцево-судинні захворювання на ранній стадії.

Про це розповів професор Девід Ньюбі з Британського кардіологічного фонду, пише The Sun.

Також на тему: Які хвороби серця особливо небезпечні

Нині серцево-судинні захворювання виявляються у все молодших груп населення. Британський кардіолог повідомив, які зміни можуть бути ранніми ознаками серцево-судинних захворювань.

Ранні симптоми серцево-судинних захворювань

Біль у грудях. Зазвичай він має стискальний характер, у людей виникає відчуття вантажу, що давить на груди.

Різке погіршення самопочуття. Якщо ви відчуваєте сильний біль в грудях, а також відчуваєте себе погано навіть коли просто сидите і нічого не робите – саме час викликати швидку допомогу.



Біль в лівій руці може свідчити про хвороби серця \ unsplash.com

Біль в животі. Серце, стравохід і шлунок розташовані поруч один з одним. Може здаватися, що пекучий біль, виходить зі шлунка і схожий на отруєння, але насправді боліти буде серце.

Пітливість. Відчуття жару і липкості в поєднанні з болями в грудях – теж ознака того, що потрібно викликати швидку допомогу.

Біль в ногах. Якщо під час ходьби виникають сильні спазми в литках, можливо, варто звернутися до лікаря, оскільки це може бути ознакою захворювання периферичних артерій.

Біль в руці. Експерт вносить ясність: якщо біль йде вниз по руці, особливо з лівого боку, чи віддає в шию, це означає, що вона швидше за все пов'язана з серцем.

Біль у щелепі або спині. У деяких людей біль в незвичайних місцях, таких як щелепа або спина, може бути симптомом серцевого нападу.

Відчуття задухи. Іноді біль може відчуватися в горлі, і люди схильні описувати його, як відчуття задухи.

Опухлі щиколотки. Це може бути ознакою серцевої недостатності.

Незвична втома. Постійне відчуття втоми також може бути симптомом серцевої недостатності.

Нерегулярне серцебиття. Якщо ваше серцебиття час від часу стає дуже швидким і неритмічним, то, ймовірно, настав час обстежитися у кардіолога.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.