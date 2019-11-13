12 фактів про антидепресанти, які варто знати

Антидепресанти – це ліки, які містять хімічні сполуки й речовини, які сприяють нормалізації вашого настрою.

Антидепресанти варто приймати тільки за призначенням і під контролем вашого лікаря, розповів психотерапевт Кирило Станковський.

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Факти про антидепресанти

Антидепресанти не викликають фізичної або психічної залежності. Антидепресанти не робить вас в зомбі. Антидепресанти починають діяти не відразу і вимагають трошки терпіння. Антидепресанти дійсно ефективні й можуть мати деякі побічні ефекти. Антидепресанти не змінюють вашу особистість і ніяк не впливають на морфологічну структуру вашого мозку. Антидепресанти не слід приймати "на всякий випадок" або "для профілактики". Антидепресанти призначаються не тільки при депресії. Своєчасне призначення антидепресанту на ранніх стадіях розладу, значно знизить ваші витрати на подальше лікування. Антидепресанти не руйнують вашу печінку або будь-які інші внутрішні органи. Антидепресанти не вирішують ваші проблем, не змінюють ваш погляд на світ та не перебудовують ваше мислення. Антидепресантів не варто боятися! У більшості випадків терапії тільки антидепресантами недостатньо, їх потрібно комбінувати з психотерапією.

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