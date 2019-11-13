12 фактів про антидепресанти, які варто знати
Антидепресанти – це ліки, які містять хімічні сполуки й речовини, які сприяють нормалізації вашого настрою.
Антидепресанти варто приймати тільки за призначенням і під контролем вашого лікаря, розповів психотерапевт Кирило Станковський.
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Факти про антидепресанти
- Антидепресанти не викликають фізичної або психічної залежності.
- Антидепресанти не робить вас в зомбі.
- Антидепресанти починають діяти не відразу і вимагають трошки терпіння.
- Антидепресанти дійсно ефективні й можуть мати деякі побічні ефекти.
- Антидепресанти не змінюють вашу особистість і ніяк не впливають на морфологічну структуру вашого мозку.
- Антидепресанти не слід приймати "на всякий випадок" або "для профілактики".
- Антидепресанти призначаються не тільки при депресії.
- Своєчасне призначення антидепресанту на ранніх стадіях розладу, значно знизить ваші витрати на подальше лікування.
- Антидепресанти не руйнують вашу печінку або будь-які інші внутрішні органи.
- Антидепресанти не вирішують ваші проблем, не змінюють ваш погляд на світ та не перебудовують ваше мислення.
- Антидепресантів не варто боятися!
- У більшості випадків терапії тільки антидепресантами недостатньо, їх потрібно комбінувати з психотерапією.
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