12 міфів про здоров'я, які роблять вам гірше

Кожен хоче бути здоровим та гарно виглядати, але інколи людей заносить і вони починають робити дивні речі, стверджуючи, що це допомагає. Так і з'являються безглузді міфи, які руйнують нам здоров'я.

Також багато старих міфів спростовує сучасна наука.

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Міфи про здоров'я

1. Шапка в холод не захищає від випадання волосся. Взимку волосся випадає, навпаки, найменше.

2. Якщо висмикнути сиву волосину, то на її місці виросте новий сивий волос. Але один, а не два. Дієвого способу відновити природний колір волосся, коли вони посивіли, нині не існує.

3. Курити в приміщеннях з кондиціонером небезпечно. Частинки сигаретного диму залишаються в фільтрі кондиціонера, а потім видуваються, приводячи до пасивного куріння всіх, хто знаходиться в приміщенні.



Куріння є шкідливим у будь-якій кількості

4. Безпечного рівня споживання тютюну не існує.

5. Куріння кальяну не менш шкідливе заняття, ніж куріння сигарет, а іноді – навіть шкідливіше. Дим кальяну містить ті ж токсичні речовини, що і сигаретний дим.

6. Діагнозу "дисбактеріоз" не існує в міжнародній класифікації хвороб, він є тільки в пострадянських країнах. Спеціально здавати аналіз "посів калу на дисбактеріоз2 не потрібно. Лікування дисбактеріозу кишківника сьогодні не існує. А при діагностуванні дисбактеріозу лише 38% результатів є правильними.

7. Єдиних ліків проти усіх глистів не існує. В Україні, на відміну від Африки, глистами хворіє малий відсоток людей. Білі плями на нігтях і скрегіт зубами ніяк не пов'язані з глистами. Стрімке схуднення може бути пов'язано з серйозними хворобами, але не з глистами. Глисти не викликають алергію, депресію або аутизм. Народні засоби проти глистів не допомагають.



Не потрібно пити ліки проти глистів для профілактики

8. Моржування не є перевіреним способом здорового способу життя. Воно може принести як користь, так і шкоду. Універсальних способів загартовування нині немає. Якщо ж є бажання загартовуватися, то набагато краще підійде контрастний душ.

9. Якщо температура піднялася не через хвороби, а від перегріву, жарознижувальні не допоможуть її збити.

10. Жування кореня імбиру не допомагає позбутися від захитування.

11. Донором крові бути не шкідливо. Якщо є протипоказання, то лікарі не дозволяють здавати кров.

12. Снодійні не допомагають вилікувати безсоння. Однак вони можуть викликати звикання і побічні ефекти. Бесіди з психотерапевтом впливають краще на сон, ніж снодійні.

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