12 міфів про здоров'я, які роблять вам гірше

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Міфи про здоров'я
Міфи про здоров'я / unsplash.com

Кожен хоче бути здоровим та гарно виглядати, але інколи людей заносить і вони починають робити дивні речі, стверджуючи, що це допомагає. Так і з'являються безглузді міфи, які руйнують нам здоров'я.

Також багато старих міфів спростовує сучасна наука. 

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Міфи про здоров'я

1. Шапка в холод не захищає від випадання волосся. Взимку волосся випадає, навпаки, найменше.

2. Якщо висмикнути сиву волосину, то на її місці виросте новий сивий волос. Але один, а не два. Дієвого способу відновити природний колір волосся, коли вони посивіли, нині не існує.

3. Курити в приміщеннях з кондиціонером небезпечно. Частинки сигаретного диму залишаються в фільтрі кондиціонера, а потім видуваються, приводячи до пасивного куріння всіх, хто знаходиться в приміщенні.

Куріння є шкідливим у будь-якій кількості
Куріння є шкідливим у будь-якій кількості

4. Безпечного рівня споживання тютюну не існує.

5. Куріння кальяну не менш шкідливе заняття, ніж куріння сигарет, а іноді – навіть шкідливіше. Дим кальяну містить ті ж токсичні речовини, що і сигаретний дим.

6. Діагнозу "дисбактеріоз" не існує в міжнародній класифікації хвороб, він є тільки в пострадянських країнах. Спеціально здавати аналіз "посів калу на дисбактеріоз2 не потрібно. Лікування дисбактеріозу кишківника сьогодні не існує. А при діагностуванні дисбактеріозу лише 38% результатів є правильними.

7. Єдиних ліків проти усіх глистів не існує. В Україні, на відміну від Африки, глистами хворіє малий відсоток людей. Білі плями на нігтях і скрегіт зубами ніяк не пов'язані з глистами. Стрімке схуднення може бути пов'язано з серйозними хворобами, але не з глистами. Глисти не викликають алергію, депресію або аутизм. Народні засоби проти глистів не допомагають.

Не потрібно пити ліки від глистів для профілактики
Не потрібно пити ліки проти глистів для профілактики

8. Моржування не є перевіреним способом здорового способу життя. Воно може принести як користь, так і шкоду. Універсальних способів загартовування нині немає. Якщо ж є бажання загартовуватися, то набагато краще підійде контрастний душ.

9. Якщо температура піднялася не через хвороби, а від перегріву, жарознижувальні не допоможуть її збити.

10. Жування кореня імбиру не допомагає позбутися від захитування.

11. Донором крові бути не шкідливо. Якщо є протипоказання, то лікарі не дозволяють здавати кров.

12. Снодійні не допомагають вилікувати безсоння. Однак вони можуть викликати звикання і побічні ефекти. Бесіди з психотерапевтом впливають краще на сон, ніж снодійні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина
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