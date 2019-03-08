12 поширених проблем зі шкірою, які вказують на дефіцит чи хвороби
Шкіра – це те, що відбувається всередині організму. Тому щойно ви побачили мішки під очима і при цьому добре виспалися, то це може бути ознакою дефіциту певного мікроелемента.
Лікар-дієтолог Катерина Павлова навела найяскравіші приклади діагностики захворювань/дефіцитів за станом вашої шкіри.
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1. Темні кола під очима – дуже часто – дефіцит заліза у жінок, а також дефіцит вітаміну С. Такий стан може бути синдром виснаження надниркових залоз, але в серйозній стадії.
2. Випадають брови – часто дефіцит йоду. Гіпотиреоз.
Це синдром, який виникає черемх тривалий стійкий дефіцит гормонів щитоподібної залози в організмі або зниженням їх біологічного ефекту на тканинному рівні.
3. Жировики (ліпома) — порушення ліпідного обміну.
Жировики (ліпома) виникають через порушення ліпідного обміну
4. Купероз, післяопераційні синці – дефіцит вітаміну К.
5. Папіломи на тілі — інсулінорезистентність.
6. Чорний акантоз (гіперпігментація) на шкірі в складках, пахви, чорні лікті - інсулінорезистентність.
7. Сухість шкіри – гіпотиреоз, дефіцит жиророзчинних вітамінів A, E, D, цинку.
8. Заїди в куточках рота, бліді губи, глосит (запалення тканин язика) – дефіцит цинку, біотину, заліза, вітамінів групи В.
Заїди в куточках рота викликає дефіцит цинку
9. Пігментація – надлишок продуктів глікації в шкірі, слабка робота жовчовидільної системи. Проблеми детоксикаційної функції печінки.
10. Воскова блідість обличчя – дефіцит статевих гормонів.
11. Акне – проблеми з кишківником, зі шлунково-кишкового тракту, паразитози, непереносимості, надлишок тестостерону. Також виникає через дефіцити мікроелементів, особливо вітаміну D.
12. Червоні точки по тілу – проблеми з детоксикаційною функцією печінки, надлишок продуктів глікації, ослаблений капілярний кровообіг.
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