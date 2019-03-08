12 поширених проблем зі шкірою, які вказують на дефіцит чи хвороби

Шкіра – це те, що відбувається всередині організму. Тому щойно ви побачили мішки під очима і при цьому добре виспалися, то це може бути ознакою дефіциту певного мікроелемента.

Лікар-дієтолог Катерина Павлова навела найяскравіші приклади діагностики захворювань/дефіцитів за станом вашої шкіри. Читайте також: Яка звичка призводить до хвороб серця та інсульту 1. Темні кола під очима – дуже часто – дефіцит заліза у жінок, а також дефіцит вітаміну С. Такий стан може бути синдром виснаження надниркових залоз, але в серйозній стадії. 2. Випадають брови – часто дефіцит йоду. Гіпотиреоз. Гіпотиреоз – що це? Це синдром, який виникає черемх тривалий стійкий дефіцит гормонів щитоподібної залози в організмі або зниженням їх біологічного ефекту на тканинному рівні. 3. Жировики (ліпома) — порушення ліпідного обміну.

Жировики (ліпома) виникають через порушення ліпідного обміну 4. Купероз, післяопераційні синці – дефіцит вітаміну К. 5. Папіломи на тілі — інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність – що це? Це стан, при якому клітини організму стають стійкими до впливу інсуліну, тобто, при викиді певної кількості гормону не виконують свою функцію. 6. Чорний акантоз (гіперпігментація) на шкірі в складках, пахви, чорні лікті - інсулінорезистентність. 7. Сухість шкіри – гіпотиреоз, дефіцит жиророзчинних вітамінів A, E, D, цинку. 8. Заїди в куточках рота, бліді губи, глосит (запалення тканин язика) – дефіцит цинку, біотину, заліза, вітамінів групи В.

Заїди в куточках рота викликає дефіцит цинку 9. Пігментація – надлишок продуктів глікації в шкірі, слабка робота жовчовидільної системи. Проблеми детоксикаційної функції печінки. Продукти глікації – що це? Це частинки, які осідають у клітинах та порушують обмінні процеси в організмі, спричиняючи кисневе голодування клітини. 10. Воскова блідість обличчя – дефіцит статевих гормонів. 11. Акне – проблеми з кишківником, зі шлунково-кишкового тракту, паразитози, непереносимості, надлишок тестостерону. Також виникає через дефіцити мікроелементів, особливо вітаміну D. 12. Червоні точки по тілу – проблеми з детоксикаційною функцією печінки, надлишок продуктів глікації, ослаблений капілярний кровообіг. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.