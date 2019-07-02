12-річний хлопчик заразився правцем через подряпини на колінах

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12-річний хлопчик заразився правцем через подряпини на колінах
12-річний хлопчик заразився правцем через подряпини на колінах / color.alima.us

29 червня дванадцятирічного хлопчика з Яворівського району госпіталізували до львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".

Лікарі діагностували інфекційне захворювання – правець, повідомляє Zaxid.Net.

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За словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко, у 2019 році це перший випадок захворювання на правець серед дітей.

 
Правець – що це?
Це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему і викликає сильні судоми м'язів. У багатьох випадках хвороба закінчується смертю.

За останні роки зафіксували сім випадків інфекційного захворювання.

12-річного хлопчика госпіталізували на 20-ий день після того, як він впав та подряпав коліна. У нього проявилися перші симптоми правця. Медики припускають, що інфекція потрапила через рани на тілі.

 
Заступниця директора дитячої лікарні "Охматдит" Олександра Бурда
“У дитини почалися посіпування в нижніх кінцівках, неконтрольоване скорочення м'язів. Стан дитини був середньої важкості. Дитина не гарячкувала. Інтоксикації не було. Судом генералізованих не було. Дитина не була щеплена від правця”.

Симптоми правця
Симптоми правця

Щорічно на землі від правця гине понад 160 тисяч людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування у розвинених країнах помирає 30-60 % госпіталізованих хворих. Натомість у регіонах, де відсутня в необхідній кількості протиправцева сироватка смертність сягає 80%. Смертність серед новонароджених дітей становить близько 95%.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Інфекція Новини Львова
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