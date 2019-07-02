12-річний хлопчик заразився правцем через подряпини на колінах
29 червня дванадцятирічного хлопчика з Яворівського району госпіталізували до львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит".
Лікарі діагностували інфекційне захворювання – правець, повідомляє Zaxid.Net.
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За словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко, у 2019 році це перший випадок захворювання на правець серед дітей.
За останні роки зафіксували сім випадків інфекційного захворювання.
12-річного хлопчика госпіталізували на 20-ий день після того, як він впав та подряпав коліна. У нього проявилися перші симптоми правця. Медики припускають, що інфекція потрапила через рани на тілі.
Щорічно на землі від правця гине понад 160 тисяч людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування у розвинених країнах помирає 30-60 % госпіталізованих хворих. Натомість у регіонах, де відсутня в необхідній кількості протиправцева сироватка смертність сягає 80%. Смертність серед новонароджених дітей становить близько 95%.
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