12 симптомів, які допоможуть розпізнати лейкоз у дитини

Лейкоз – онкологічне захворювання, яке може призвести до летального результату. На ранніх стадіях хворобу важко розпізнати, тому не слід ігнорувати жодного симптому.

Рання діагностика збільшує шанси на одужання. Медики розповіли за якими ознаками можна розпізнати лейкоз.

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1. Температура тіла часто підвищується вище 38 градусів, або зберігається тривалий час підвищеною до 38 градусів без ознак інфекційної хвороби.

2. Збільшені лімфатичні вузли (на шиї, в паху) і/або збільшені мигдалини.

3. Виражена нічна пітливість.

4. Часті інфекційні хвороби дихальних шляхів, отити, шкірні інфекції протягом короткого періоду часу.

5. Безпричинні часті кровотечі з носа, кровоточиві ясна при чищенні зубів.

6.Синці, дрібні червоні цяточки по тілу (петехії), що не пов'язані з травмами чи ударами.

7. Бідність шкіри чи неприродний відтінок шкірних покривів.



Поступово до блідості шкіри додадуться темні кола під очима.

8. Швидка втомлюваність і задишка після фізичних навантажень.

9. Біль в суглобах та кістках.

10. Біль в животі та збільшення живота в розмірах.

11. Безпричинна втрата ваги.

12. Набряки обличчя та кінцівок.