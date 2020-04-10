13 термінів про коронавірус, які треба знати

З початком пандемії коронавірусу з'явилося чимало нових, або раніше невідомих слів. Що означають ці терміни, коли яке з них доцільно вживати, пояснюємо в матеріалі.

Підбірка найвживаніших слів під час пандемії коронавірусу.

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SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 – це офіційна назва вірусу, що викликав пандемію. Якщо розшифрувати абревіатуру і перекласти маємо "коронавірус два, викликає важкий гострий респіраторний синдром". Два – тому що першим був SARS, який викликав спалах атипової пневмонії у 2002 році.

Коронавірус

Коронавірус – загальна назва вірусів із сімейства, до якого належить SARS-CoV-2. Ці віруси відомі як бета-коронавіруси. Коронавірусами їх називають через зовнішній вигляд оболонки. Під мікроскопом окремий вірус виглядає як сфера, оточена короною з шипів, якими вірус чіпляється до клітин живого організму.

COVID-19

COVID-19 – хвороба, яку викликає вірус SARS-CoV-2.

Якщо розшифрувати абревіатуру, вийде "коронавірусна хвороба 2019 року". Тому ВООЗ дозволяє вживати просто "коронавірусна хвороба".



Наразі 184 країни світу борються з пандемією COVID-19 / Фото Unsplash

Нульовий пацієнт

Нульовий пацієнт – перший у світі або в певній країні хворий, який заразився інфекцією.

Пандемія

Пандемія – коли хвороба поширюється по всьому світу. ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19 11 березня 2020 року.

Шляхи передачі

Шляхи передачі – процес передачі вірус від однієї людини до іншої. Вчені дотепер не з'ясували, як саме поширюється SARS-CoV-2.

Ймовірно, що основні шляхи передачі – повітряно-крапельний і контактний. У першому випадку зараження відбувається через краплі слини, які людина розбризкує навколо себе, коли кашляє або чхає.

При контактному шляху передачі людина заражається, доторкнувшись до предметів, на яких залишилися вірусні частинки, а потім перенісши їх до себе на слизові.

Підтверджені випадки

Підтверджені випадки – випадки зараження COVID-19, при яких діагноз ставлять на підставі результату лабораторних тестів. Через брак тестів фактичне число заражених, ймовірно, набагато вище.

Пневмонія

Пневмонія – коли маленькі повітряні мішечки легенів (по-науковому вони називаються альвеоли) запалюються і наповнюються рідиною. Це важке ускладнення COVID-19.

Апарати ШВЛ

ШВЛ – медичне обладнання для штучної вентиляції легенів. Його застосовують, якщо пацієнт не може або йому важко дихати самостійно. Проблеми з диханням часто виникають у людей з двосторонньою пневмонією. Від можливості приєднатися до апарату ШВЛ іноді залежать шанси на життя пацієнта.



Ускладненням коронавірусної хвороби є пневмонія / Фото Pixabay

Коефіцієнт летальності

Коефіцієнт летальності – відсоток летальних випадків серед хворих, які заразилися вірусом.

Коефіцієнт летальності COVID-19 різниться в залежності від країни і віку пацієнтів.

ЗІЗ

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту: маски, рукавички, захисні костюми та інше спорядження, яке знижує ризик заразитися інфекцією.

Соціальне дистанціювання

Соціальне дистанціювання – тактика обмеження скупчень людей, при якій їм рекомендується триматися на відстані в два метри один від одного. Це допомагає уникнути попадання крапель з носа або рота зараженої людини на здорового.

Соціальне дистанціювання включає скасування навчання в дитячих садах і школах, публічних заходів, закриття ресторанів та інших громадських установ.

Колективний імунітет

Колективний імунітет – коли значна кількість людей стає стійкою до хвороби або тому, що вже перехворіли, або тому, що зробили щеплення. У такій ситуації поширення захворювання сповільнюється або припиняється.

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