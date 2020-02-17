24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

14 американців, яких евакуювали з судна Diamond Princess, захворіли на коронавірус

395 Читать новость на русском
Евакуйовані американці

У 14 з 300 американців, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, підтвердили коронавірус covid–2019. Інфікованих громадян помістили у спеціалізовану зону літака.

Державний департамент США повідомив, що громадян евакуювали згідно з чинними правилами.

Читайте також: Спалах коронавірусу: разом зі своїми громадянами Україна евакуює аргентинців

Під час процесу евакуації, після того, як пасажири висадилися з судна та розпочали транспортування до аеропорту, американські урядовці отримали повідомлення про те, що 14 пасажирів, які здали аналізи 2-3 дні тому, отримали позитивний результат на COVID-19,
– йдеться у повідомленні.

Громадян США із підтвердженим діагнозом ізолювали відповідно до чинних правил. У ході перельоту на батьківщину вони також були відокремлені від інших пасажирів. За станом здоров'я всіх пасажирів стежать медики.

Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.

Що відомо про лайнер Diamond Princess

  • 4 лютого на лайнері Diamond Princess зафіксували перші випадки зараження небезпечним коронавірусом. Ймовірно, хвороба поширилася від 80-річного, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі.
  • На борту лайнера перебували 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, зокрема – 25 українців. Двох українців, які також підхопили коронавірус, госпіталізували у лікарню Японії.
  • Станом на 16 лютого, 355 інфікованих виявили на круїзному лайнері Diamond Princes.
  • 14 лютого першим пасажирам круїзного лайнера з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон.
 
Коронавірус covid–2019 – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Останні новини про коронавірус covid–2019:

  • Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.
  • За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.
  • Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео
сьогодні
81352
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2680
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька 2332
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 14921
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2235
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 2019
Новини
Більше новин
Залиште відгук