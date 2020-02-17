14 американців, яких евакуювали з судна Diamond Princess, захворіли на коронавірус
У 14 з 300 американців, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, підтвердили коронавірус covid–2019. Інфікованих громадян помістили у спеціалізовану зону літака.
Державний департамент США повідомив, що громадян евакуювали згідно з чинними правилами.
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Під час процесу евакуації, після того, як пасажири висадилися з судна та розпочали транспортування до аеропорту, американські урядовці отримали повідомлення про те, що 14 пасажирів, які здали аналізи 2-3 дні тому, отримали позитивний результат на COVID-19,
– йдеться у повідомленні.
Громадян США із підтвердженим діагнозом ізолювали відповідно до чинних правил. У ході перельоту на батьківщину вони також були відокремлені від інших пасажирів. За станом здоров'я всіх пасажирів стежать медики.
Рейси з евакуйованими американцями прибудуть на бази "Тревіс" або "Сан-Антоніо" в понеділок. Потім вони залишаться на карантині протягом 14 днів.
Що відомо про лайнер Diamond Princess
- 4 лютого на лайнері Diamond Princess зафіксували перші випадки зараження небезпечним коронавірусом. Ймовірно, хвороба поширилася від 80-річного, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег у Гонконзі.
- На борту лайнера перебували 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, зокрема – 25 українців. Двох українців, які також підхопили коронавірус, госпіталізували у лікарню Японії.
- Станом на 16 лютого, 355 інфікованих виявили на круїзному лайнері Diamond Princes.
- 14 лютого першим пасажирам круїзного лайнера з коронавірусом дозволили покинути судно. Це літні люди, пасажири зі слабким здоров'ям і ті, хто перебував в каютах без вікон.
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, виникає задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
Останні новини про коронавірус covid–2019:
- Станом на 17 лютого, від китайського коронавірусу померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу.
- За межами материкового Китаю зафіксували 5 смертей від коронавірусу – у Гонконзі, на Філіппінах, у Японії та у Франції та на Тайвані.
- Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.
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