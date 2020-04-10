14 квітня в Україні не буде піку коронавірусу, – Ляшко
В Україні не настане пік захворювання коронавірусу 14 квітня, як про це заявляли у МОЗ раніше. Цього вдалося уникнути через запровадження карантинних обмежень.
Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час ефіру програми "Право на владу".
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МОЗ порівнює розвиток і поширення захворюваності в країнах Європейського Союзу.
Відтак, Україна найпізніше з усіх (європейських країн – ред.) дійшла до першої тисячі хворих.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили про ймовірний пік захворювання COVID-19 в Україні 14 квітня.
Разом з тим, вірусолог Алла Мироненко розповіла, що в час карантину епідемія не може сягнути піку.
Коли говорять про пік захворювання? Пік буває, коли багато людей перехворіли, кількість людей, що одужали збільшується, а захворюваність йде на спад. Але зараз карантин, під час карантину піку точно не буде (пояснення вірусолога Алли Мироненко).
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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