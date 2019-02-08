14-річна дитина померла від грипу на Івано-Франківщині

В Україні триває епідемія грипу, через що у багатьох містах навчальні заклади закриті на карантин. Окрім ускладнень захворювання може мати і летальні наслідки. Так, в Івано-Франківську від грипу померла 14-річна дівчинка.

Про це повідомила обласний спеціаліст з педіатрії Лариса Підвербецька на брифінгу щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ в області.

Читайте також: Коли буде пік захворювання на грип в Україні

Дитина поступила в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню з ускладненим грипом ще 3 лютого. Наступного дня дівчинка померла.

Через смерть дитини наразі ведеться службове розслідування.

Скільки людей захворіли на грип з початку 2019 року в Івано-Франківській області? На Прикарпатті з початку року на грип та ГРВІ захворіли 12 тисяч осіб. Серед них понад 8 тисяч дітей до 17 років. Наразі через захворювання госпіталізовано понад 200 осіб, четверо з них перебувають у реанімації.

Медики радять хворим не займатися самолікуванням, а радитися з терапевтом, сімейним лікарем та вакцинуватися.

Протипоказань вакцини не мають. Можна вакцинуватися вагітним жінкам та онкохворим. А також дітям від 3 місяців,

– пояснила Підвербецька.



Симптоми грипу

Через грип в Івано-Франківську на карантин до 8 лютого закрили 42 школи. Також призупинено навчання у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти (гуртки та секції).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.