14-річна дитина померла від грипу на Івано-Франківщині

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На Івано-Франківщині 14-річна дитина померла від грипу
На Івано-Франківщині 14-річна дитина померла від грипу / Фото з відкритих джерел

В Україні триває епідемія грипу, через що у багатьох містах навчальні заклади закриті на карантин. Окрім ускладнень захворювання може мати і летальні наслідки. Так, в Івано-Франківську від грипу померла 14-річна дівчинка.

Про це повідомила обласний спеціаліст з педіатрії Лариса Підвербецька на брифінгу щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ в області.

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Дитина поступила в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню з ускладненим грипом ще 3 лютого. Наступного дня дівчинка померла.

Через смерть дитини наразі ведеться службове розслідування.

Скільки людей захворіли на грип з початку 2019 року в Івано-Франківській області? На Прикарпатті з початку року на грип та ГРВІ захворіли 12 тисяч осіб. Серед них понад 8 тисяч дітей до 17 років. Наразі через захворювання госпіталізовано понад 200 осіб, четверо з них перебувають у реанімації.

Медики радять хворим не займатися самолікуванням, а радитися з терапевтом, сімейним лікарем та вакцинуватися.

Протипоказань вакцини не мають. Можна вакцинуватися вагітним жінкам та онкохворим. А також дітям від 3 місяців,
– пояснила Підвербецька.

Симптоми грипу
Симптоми грипу

Через грип в Івано-Франківську на карантин до 8 лютого закрили 42 школи. Також призупинено навчання у 12 муніципальних закладах позашкільної освіти (гуртки та секції).

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Івано-Франківська Діти Жертви Грип в Україні Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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