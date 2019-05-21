14 типів пацієнтів: чи впізнаєте ви себе
Лікарі класифікують пацієнтів за психологічним реагуванням на захворювання. Це допомагає їм ефективніше знаходити підхід та спрогнозувати поведінку пацієнта.
Медик Галина Аксенова зазначає, що існує 14 психотипів пацієнтів.
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З кожним слід правильно себе вести. Адже кожен тип пацієнтів по-різному реагує на захворювання і на лікаря.
- Гармонійний. Для таких пацієнтів характерна твереза оцінка свого стану. Вони активно сприяють успіху лікування.
- Ергопатичний. Для таких людей характерний відхід від хвороби. Ці пацієнти перемикаються на роботу / сім'ю / хобі, лікуватися намагаються "скоріше, щоб не довелося сидіти на лікарняному".
- Анозогнозичний. Вони відмовляються від обстеження, лікування. Такий тип пацієнтів міркує: "якщо я нічого не знаю, то хвороби немає".
- Тривожний. Ці пацієнти шукають тільки "кращих фахівців і авторитетів в медицині". Їх більше цікавить, що скаже лікар, а не свої власні відчуття.
- Іпохондричний. Такі люди люблять нескінченні обстеження, постійно скаржаться на свій стан, зокрема, рідним та близьким. Вони люблять знайти хоч якусь патологію і посилено від неї лікуватися будь-якими засобами.
- Неврастенічний. Для них характерна нетерпимість до неприємних відчуттів, несприятливі дані обстеження, тощо. Пацієнти з таким типом поєднують в собі бажання лікуватися і невіру в успіх.
- Меланхолійний. Такі пацієнти не вірять в одужання, у них песимістичний погляд навіть на позитивні результати обстеження
- Ейфорійний. Люди з цим типом завжди сподіваються на те, що "все обійдеться", "це не про мене", "пройде саме".
- Апатичний. Характерна байдужість до своєї хвороби та пасивне підпорядкування будь-яким процедурам.
- Обессивно-фобічний. Пацієнти постійно побоюються ускладнень, можливого невдалого лікування. Часто звертаються до нетрадиційних методів лікування
- Егоцентричний. Характерний зануренням у хворобу. Все і всі повинні бути тільки для пацієнта. Навіть коли він вилікувався, інші повинні продовжувати співчувати щодо цієї хвороби.
- Чутливий. Такий тип боїться стати тягарем для близьких, тому боїться захворіти й лікуватися.
- Паранояльний. Хворобу такого типу пацієнтів явно хтось "начаклував", або лікар має злий намір і лікує від вигаданої хвороби.
- Дисфоричний. Зазвичай не чекає гарного результату хвороби, але все одно сподівається, що лікар буде втішати і врятує. Настрій зазвичай піднесений.
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