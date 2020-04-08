15 громадян Криму втекли з обсервації на Херсонщині, – поліція
У Херсоні правоохоронці склали адмінпротоколи на 15 приїжджих з тимчасово окупованої АР Крим, які втекли з пункту обсервації у Каланчацькому районі на Херсонщині.
Про це пресслужба поліції Херсонської області повідомила на Фейсбук-сторінці.
Читайте також: Що загрожує тим, хто втік з обсервації, – пояснює адвокат
Поліцейські склали адміністративні протоколи щодо 15 людей, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що через пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.
Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися проходити обов'язкову обсервацію та самовільно залишили центр (з дорослими було також двоє дітей).
Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції.
Відтак, щодо них склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
Більшість втікачів – із Західної України та з Дніпропетровської області.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Послаблення карантину з 14 квітня не буде, – Офіс Президентасьогодні , 13:16
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 294 людинисьогодні , 12:14
-
Карантин в Україні може тривати до початку травня, – Шмигальсьогодні , 13:30
-
Збори релігійної громади стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталісьогодні , 13:03
-
Чому не можна спалювати листя: наслідки і покараннясьогодні , 06:40
-
COVID-19 живе найдовше на медичних масках: результати дослідженнясьогодні , 16:11