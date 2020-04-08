15 громадян Криму втекли з обсервації на Херсонщині, – поліція

У Херсоні правоохоронці склали адмінпротоколи на 15 приїжджих з тимчасово окупованої АР Крим, які втекли з пункту обсервації у Каланчацькому районі на Херсонщині.

Про це пресслужба поліції Херсонської області повідомила на Фейсбук-сторінці.

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Поліцейські склали адміністративні протоколи щодо 15 людей, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що через пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися проходити обов'язкову обсервацію та самовільно залишили центр (з дорослими було також двоє дітей).

Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції.

Відтак, щодо них склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Більшість втікачів – із Західної України та з Дніпропетровської області.

Що таке обсервація й місце обсервації?

Обсервація – спостереження за людиною протягом інкубаційного періоду для визначення потреби у подальшій госпіталізації. Обсерватор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації тих, хто виявив бажання залишити територію карантину задля обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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