24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

15 громадян Криму втекли з обсервації на Херсонщині, – поліція

- Читать новость на русском

У Херсоні правоохоронці склали адмінпротоколи на 15 приїжджих з тимчасово окупованої АР Крим, які втекли з пункту обсервації у Каланчацькому районі на Херсонщині.

Про це пресслужба поліції Херсонської області повідомила на Фейсбук-сторінці.

Читайте також: Що загрожує тим, хто втік з обсервації, – пояснює адвокат

Поліцейські склали адміністративні протоколи щодо 15 людей, які самовільно залишили центр обсервації у Каланчацькому районі. Там вони мали перебувати після повернення з Криму. За порушення правил обсервації громадяни мають сплатити штраф,
– йдеться у повідомленні.

Відомо, що через пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.

Після проведення медичного обстеження 15 дорослих громадян категорично відмовилися проходити обов'язкову обсервацію та самовільно залишили центр (з дорослими було також двоє дітей).

Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції.

Відтак, щодо них склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Більшість втікачів – із Західної України та з Дніпропетровської області.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Новини Херсона Поліція
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин