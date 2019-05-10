15 найгірших помилок чоловіків у сексі

Багато чоловіків помилково вважають, що повністю задовольняють своїх жінок. Але як показує статистика – це далеко не так.

Список склала сексолог Ольга Карєнєєва.

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1. Потієш як шахтар в забої, шумно дихаєш носом і мовчиш? Чоловік любить очима, жінка – вухами. Говори, шепочи, бреши що завгодно, але тільки не мовчи.

2. Не кричи під час сексу, як на стадіоні. Не перегравай.



Під час сексу не варто кричати

3. Шкарпетки! Не потрібно шукати пояснень цьому феномену, просто запам'ятай, шкарпетки з себе знімати потрібно в першу чергу.

4. При яскравому світлі жінка відчуває себе, як у лікаря так що використовуй не основне освітлення, а додаткове. Напівтемрява зробить її більш розкутою.

5. Перед сексом душ. Потрібно прийняти душ потрібно помитися. Потрібно намилити себе від пупка до куприка, активно все потерти та ретельно змити все водою. І вуаля, ти прекрасний екземпляр.

6. Однак після сексу не біжи відразу в душ, нехай запах пристрасті трохи побуде на твоєму тілі. Запам'ятовується те, що в кінці. Вона оцінить.

7. Швидке оголення. Не роздягай її відразу, прелюдія з одягом – робить секс кращим.

8. Фашистський кунілінгус. Не дивитися їй в очі, як фашист з окопу. Зроби хоч вигляд, що залучений в процес.



Не потрібно одразу після сексу йти в душ

9. Доглянутість. Ніякого довгого волосся на лобку, на мошонці, ніяких нестрижених нігтів, і потрісканих п'ят.

10. Синдром циркача. Часто мінливі акробатичні етюди – це не показник твоєї досвідченості. Не змінювати часто і не застрявати на одному і тому ж складно, але якщо відчувати жінку, то можливо.

11. Не кусати соски, не смикати в різні боки груди, не думати, що на її тілі є тільки це.

12. Не пхати активно свій язик в її рот (як йоржик для миття пляшки). Не гризти та не слиниш вуха, як веселий пес улюблений м'ячик.

13. Фрикції дрочуна. Не зависай на одному темпі. Попрацюй над темпом своїх фрикцій. Чергуй глибокі, поверхневі, різкі, повільні. Тільки в кінці тримай однаковий темп.

14. Чоловік "незнайка". Поцілував сосок, дві хвилини потеребив клітор – чекає від жінки бурхливої ​​реакції та дивується якщо цього не відбувається.

15. Ну і фаворит чоловічої тупості: "Ти вже кінчила?".

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