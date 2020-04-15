15 українців закрили на "примусовий карантин" в Австрії через підозру на COVID-19
Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Австрії 15 українських громадян закрили на "примусовий карантин" через підозру зараження COVID-19.
Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише УНІАН.
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За словами Погорельцева, 15 українців приїхали на сезонні роботи до фермера в Австрії і звернулися за допомогою через "примусовий карантин".
За інформацією директора робочої палати Верхньої Австрії (місто Лінц), 14 квітня 15 громадян України особисто звернулися до компетентних органів Австрії з повідомленням про "закриття на примусовий карантин" фермером, до якого приїхали на сезонні роботи,
– сказав він.
Через це інспектор з охорони прав робітників робочої палати Верхньої Австрії розпочав перевірку.
За інформацією австрійської сторони, українці перебувають в безпеці та очікують завершення розгляду справи.
"Водночас, наші співвітчизники не бажають повідомляти свої персональні дані Посольству України в Австрії та не зверталися про допомогу", – додав Погорельцев.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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