16 дітей отруїлися у дитячому таборі: адміністрація закладу приховувала це декілька днів

На Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", де відпочивали діти учасників АТО, з багатодітних родин та діти-сироти, сталося масове отруєння. 16 дітей госпіталізували з нудотою та болем у животі, іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.

Батьки кажуть, що дітям стало зле ще кілька днів тому. Однак, адміністрація закладу в зоні відпочинку Коблеве приховала від родичів цей факт.

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Лише коли батьки дізналися про це і почали тиснути на адміністрацію, працівники табору викликали медиків. Лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію.

Водночас, правоохоронці за фактом отруєння відкрили кримінальне провадження. За статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням" передбачена відповідальність від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років.

Поліцейські продовжують спілкуватись з потерпілими дітьми і працівниками закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування. Також поліцейські з'ясовують, чи харчувалися діти тільки на території табору, або десь у інших місцях,

– відповіла речниця Нацполіції у Миколаївській області Ірина Парфенова.

Зазначимо, що рівно рік тому подібний інцидент стався на Київщині у приватному таборі "Славутич". Тоді на лікарняні ліжка потрапили 12 дітей, зокрема 8-річну дівчинку Марго госпіталізували у важкому стані. Вона впала у кому, і через декілька місяців померла. Експерти під час перевірки знайшли кишкову паличку, стафілокок та патогенну флору.

Що відомо про харчове отруєння: симптоми

Які продукти викликають харчове отруєння? Ягоди, овочі та фрукти, якщо їх підсипали пестицидами; зіпсована риба; м'ясо, якщо не дотримались правил зберігання продукту; бактерії, які можуть розвиватися у безповітряному просторі – консервах; гриби: як отруйні, так і їстівні; молоко та інші молочні продукти, які зберігалися не в холодильнику та протерміновані та недоброякісні продукти.



Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння

Харчові отруєння – симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота і блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.



Перша допомога при харчовому отруєнні

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