16 дітей отруїлися у дитячому таборі: адміністрація закладу приховувала це декілька днів
На Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", де відпочивали діти учасників АТО, з багатодітних родин та діти-сироти, сталося масове отруєння. 16 дітей госпіталізували з нудотою та болем у животі, іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.
Батьки кажуть, що дітям стало зле ще кілька днів тому. Однак, адміністрація закладу в зоні відпочинку Коблеве приховала від родичів цей факт.
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Лише коли батьки дізналися про це і почали тиснути на адміністрацію, працівники табору викликали медиків. Лікарі діагностували гостру кишкову інфекцію.
Водночас, правоохоронці за фактом отруєння відкрили кримінальне провадження. За статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням" передбачена відповідальність від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років.
Поліцейські продовжують спілкуватись з потерпілими дітьми і працівниками закладу, а також встановлюють постачальників продуктів харчування. Також поліцейські з'ясовують, чи харчувалися діти тільки на території табору, або десь у інших місцях,
– відповіла речниця Нацполіції у Миколаївській області Ірина Парфенова.
Зазначимо, що рівно рік тому подібний інцидент стався на Київщині у приватному таборі "Славутич". Тоді на лікарняні ліжка потрапили 12 дітей, зокрема 8-річну дівчинку Марго госпіталізували у важкому стані. Вона впала у кому, і через декілька місяців померла. Експерти під час перевірки знайшли кишкову паличку, стафілокок та патогенну флору.
Що відомо про харчове отруєння: симптоми
Які продукти викликають харчове отруєння? Ягоди, овочі та фрукти, якщо їх підсипали пестицидами; зіпсована риба; м'ясо, якщо не дотримались правил зберігання продукту; бактерії, які можуть розвиватися у безповітряному просторі – консервах; гриби: як отруйні, так і їстівні; молоко та інші молочні продукти, які зберігалися не в холодильнику та протерміновані та недоброякісні продукти.
Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.
Перша допомога при харчовому отруєнні
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