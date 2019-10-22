17 міфів про здорове харчування, які спростувала наука

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Міфи про харчування
Міфи про харчування / unsplash.com

Здорове харчування – безперечно важливий чинник хорошого самопочуття. Але ця тема оповита багатьма міфами, які приносять більше шкоди, ніж користі.

Наука не стоїть на місці й постійно з'являються нові дані про правильне харчування і здоровий спосіб життя. Docplus зібрав міфи про харчування, в які більшість досі вірить. 

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1. Гаряча їжа не є необхідним правилом здорового харчування. Шлунку все одно: він охолоджує або нагріває їжу до тієї температури, яка йому потрібна.

2. Супи не є обов'язковим правилом здорового харчування. Але вживання супів корелює з меншою вагою, оскільки супи низькокалорійні.

3. Сніданок не є необхідним правилом здорового харчування. Снідаєте – добре, не снідаєте і не хочете – не варто себе змушувати.

Снідати не обов'язково
Снідати не обов'язково

4. Що впала на підлогу їжа містить мікроби, і правило 5 секунд не врятує: мікроби переміщуються на їжу майже миттєво. Чим більше вологи в їжі, тим більше буде мікробів: вареник з підлоги небезпечніший, ніж сухий крекер. 

5. Запивати їжу не шкідливо. Можна навіть запивати гаряче холодним або навпаки. Головне, щоб напій не був занадто гарячим – понад 65 ° C.

6. Вечеря за 3-4 години перед сном не збільшує ризик зайвої ваги. Важливий загальний контроль споживаних калорій і їх витрати, а не те, чи їсте ви після 18, чи ні.

7. Здорові продукти не обов'язково повинні бути сирими або свіжими (мова не про термін придатності). Консервовані або сушені фрукти й овочі можуть коштувати дешевше шкідливої ​​їжі й мати при цьому всі свої поживні властивості.

8. Їжа з мікрохвильової печі не шкідлива. Випромінювання мікрохвильовки не іонізуюче, тобто не може змінювати структуру молекул.

via GIPHY

9. Від голодування зазвичай більше шкоди, ніж користі. Голодування дійсно допомагає схуднути, але тільки в короткостроковій перспективі. При голодуванні людина втрачає м'язи, а потім сильно посилюється апетит і заповнює їх жировою тканиною. "Шлаки", від яких голодування допомагає позбутися – псевдонаукове поняття, організм сам виводить все, що йому не потрібно.

10. Молоко не запобігає переломам, хоч і не виводить кальцій з кісток. Прищі воно теж не викликає.

11. Не існує вуглеводного вікна, яке обов'язково потрібно закрити після тренування.

12. Проковтнута жуйка найчастіше не є небезпечною. Жувальна гумка хоч і не перетравлюється, але виводиться разом з іншими відходами. Твердження, нібито жуйка не перетравлюється і перебуває в організмі 7 років – міф.

via GIPHY

13. Хліб не є небезпечним через дріжджі. Вони гинуть ще при температурі 55-60 °C. Тоді як температура хліба, який тільки спекли – 100 °С. 

14. Глютен не є небезпечним для 99% відсотків людей і може бути небезпечний тільки для 1% людей з його непереносимістю.

15. За складом волосся можна оцінити якість харчування. Робити спектральний аналіз волосся на мікроелементи – марна трата грошей.

16. Гарячу їжу можна ставити в холодильник. Вона не псується швидше, не псує сусідні продукти та не зношує швидше холодильник. Але варто врахувати два моменти: гаряча їжа в холодильнику призводить до зростання споживання електроенергії холодильника і ця порада не актуальний для старих холодильників, де немає системи автоматичного відтавання.

17. Частота смерті у веганів, вегетаріанців і м'ясоїдів приблизно однакова. Раніше вважалося, що вегани та вегетаріанці живуть довше, проте нове дослідження спростувало цю інформацію.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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