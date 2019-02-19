17-сантиметрові паразити під шкірою: у Херсоні виявили рідкісне захворювання

У Херсоні в 4 жителів виявили гельмінти рідкісних видів. Довжина паразитів досягала 17 сантиметрів.

У Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що чотири випадки дирофіляріозу були викликані через зараження гельмінтами.

Читайте також: Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів

Дирофіляріоз - що це? Зоонозний (спільний для людей і тварин) гельмінтоз (зараження паразитами), який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами або вузловими ураженнями легеневої паренхіми, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно.

Вони передаються людям через укуси комарів. Гельмінти були в скроневій області голови і в руках.

Хворі зверталися за медичною допомогою самостійно, вони скаржилися на наявність пухлини, біль, печіння, почервоніння, свербіж, пересування паразитів під шкірою. Гельмінтів видалили операційно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.