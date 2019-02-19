17-сантиметрові паразити під шкірою: у Херсоні виявили рідкісне захворювання

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Гельмінти
Гельмінти / pixabay.com

У Херсоні в 4 жителів виявили гельмінти рідкісних видів. Довжина паразитів досягала 17 сантиметрів.

У Херсонському обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що чотири випадки дирофіляріозу були викликані через зараження гельмінтами. 

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Дирофіляріоз - що це?
Зоонозний (спільний для людей і тварин) гельмінтоз (зараження паразитами), який спричинюють гельмінти роду Dirofilaria. У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється або підшкірними вузлами або вузловими ураженнями легеневої паренхіми, у багатьох випадках хвороба перебігає безсимптомно.

Вони передаються людям через укуси комарів. Гельмінти були в скроневій області голови і в руках.

Хворі зверталися за медичною допомогою самостійно, вони скаржилися на наявність пухлини, біль, печіння, почервоніння, свербіж, пересування паразитів під шкірою. Гельмінтів видалили операційно. 

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Херсона Лікування
Джерело: Здоров'я 24
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