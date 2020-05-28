18-річному хлопцю з коронавірусом в Італії пересадили легені
18-річному італійському хлопцю було здійснено успішну трансплантацію легенів після того, як у нього почалися ускладнення через коронавірусну інфекцію Це перша подібна операція в Європі.
Перша трансплантація легенів хворому на коронавірус в Європі
Операцію було проведено в міланській клініці Policlinico. Про це пише італійське видання ANSA.
Читайте також Кожна людина у Британії автоматично стає донором органів: що відомо про закон Макса і Кіри
У 18-річного хлопця на ім'я Франческо не було хронічних захворювань, однак він заразився коронавірусом і провів в реанімації близько двох місяців, медики підключили його до апарату ШВЛ. Але згодом COVID-19 повністю винищив його легені.
Італійські лікарі зрозуміли, що врятувати пацієнта може лише трансплантація.
Як пройшла операція з пересадки легенів
Спершу хлопцю провели курс лікування від коронавірусу. Згодом, 30 квітня, фахівці почали шукати донора і менше ніж два тижні тому були знайдені відповідні органи.
Читайте також В Китаї вперше хворому на коронавірус пересадили легені
Операція тривала близько десяти годин, її провели дві операційні бригади. Усі лікарі працювали у захисних костюмах, щоб вберегтися від зараження коронавірусом. Після трансплантації лікарі описали, що легені хлопця з коронавірусом стали надзвичайно важкими, "дерев'яними", а в деяких районах повністю зруйнованими.
Керівник школи грудної хірургії Маріо Носотті сказав, що операція була "дуже складною".
"Тепер йому доведеться пройти тривалу реабілітацію після тих 58 днів, проведених у ліжку", – сказав Носотті.