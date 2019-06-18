19-річна дівчина померла після вживання грибів

У Кіровоградській області 19 – річна дівчина померла після того, як отруїлася грибами.

Це перший летальний випадок в області, інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр.

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9 червня жителька міста Олександрії споживала дикорослі гриби. Їх назбирали біля села Ізмайлівка Олександрійського району.

Харчове отруєння — симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота і блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.

Всього в області протягом 2019 року дві особи отруїлися дикорослими грибами.



Які продукти найчастіше провокують харчові отруєння

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