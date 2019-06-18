19-річна дівчина померла після вживання грибів
У Кіровоградській області 19 – річна дівчина померла після того, як отруїлася грибами.
Це перший летальний випадок в області, інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр.
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9 червня жителька міста Олександрії споживала дикорослі гриби. Їх назбирали біля села Ізмайлівка Олександрійського району.
Харчове отруєння — симптоми
– висока температура;
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.
Всього в області протягом 2019 року дві особи отруїлися дикорослими грибами.
Які продукти найчастіше провокують харчові отруєння
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