19-річна дівчина померла після вживання грибів

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19-річна дівчина з Кіровоградщини померла після вживання грибів
19-річна дівчина з Кіровоградщини померла після вживання грибів / Фото з вільних джерел

У Кіровоградській області 19 – річна дівчина померла після того, як отруїлася грибами.

Це перший летальний випадок в області, інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр.

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9 червня жителька міста Олександрії споживала дикорослі гриби. Їх назбирали біля села Ізмайлівка Олександрійського району.

 
Харчове отруєння — симптоми
– висока температура;
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.

Всього в області протягом 2019 року дві особи отруїлися дикорослими грибами.

Які продукти найчастіше провокують харчові отруєння
Які продукти найчастіше провокують харчові отруєння

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Отруєння Кіровоградська область
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