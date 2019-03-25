20 міфів про здоровий спосіб життя, які насправді не працюють

Сидите на кетодієті, використовуєте тільки яблучний оцет і регулярно робите детокс? Тоді вам варто серйозно задуматися, що ви від цього отримуєте.

Видання Tonic склало рейтинг найпоширеніших ЗСЖ-атрибутів, які насправді не настільки корисні, як вважають.

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1. Рожевій гімалайськії солі приписують чудодійні властивості. Але вона корисна не більше, ніж звичайна кухонна сіль, яку ми бачимо в магазинах. Вміст деяких мінералів у ній дійсно вище, ніж у звичайній, але за великим рахунком рожева сіль – марна трата грошей.



Рожева сіль не корисніша, ніж звичайна

2. Лектини (сімейство білкових сполук, які називають "новим глютеном") не шкідливі. Вони містяться в картоплі, бобових, горіхах, пшениці. Вважається, що лектини заважають схудненню і провокують запальні процеси в кишечнику, але це не так.

3. Пробіотики не поліпшать ваш настрій і імунну систему, але дійсно допоможуть при синдромі подразненого кишечника.

4. Нектар агави і кокосовий цукор не кращі, ніж звичайний рафінований продукт. Всі підсолоджувачі практично однакові з точки зору калорійності і поживних речовин.

5. Антиперспірант не забиває шкіру токсинами і не викликає рак молочної залози. Максимум, що він зробить – забруднить ваш одяг.

6. Яблучний оцет хороший для салатів, а не для лікування прищів.

7. Організму не потрібне "очищення соками" – природа подарувала вам вбудовану детокс-систему у вигляді нирок і печінки.

8. Активоване вугілля необхідний тільки в тому випадку, якщо потрібно очистити шлунок. Воно не впливає на шкіру і не покращує травну систему.



Активоване вугілля не впливає на шкіру

9. Вугільна зубна паста туди ж – вона не зміцнює зуби. Швидше за все, вона просто зітре з них всю емаль.

10. Кетодієта – не чарівна паличка для схуднення та оздоровлення. Це звичайна дієта, яка заснована на дефіциті калорій в організмі. Більш того, такий режим харчування може привести до нестачі необхідних поживних речовин.

11. Лимонна вода не прискорює метаболізм. І навіть не призводить до детоксикації.

12. Глютен – не ворог людства, він відмінно підходить більшості людей. Виключати його з раціону необхідно тільки за медичними показаннями.

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13. Кокосова олія не допоможе вам скинути вагу, знизити холестерин і вбити мікроби і віруси.

14. Користь колагену для шкіри і волосся теж сильно перебільшена.

15. Не треба їсти свою плаценту після пологів. Немає ніяких доказів того, що це лікує депресію, покращує лактацію і зміцнює зв'язок з дитиною.

16. Заряджені кристали не зціляють хвороби і не знімають стрес. Якщо ви помітили якусь магію, то, швидше за все, вам потрібно до психіатра.

17. Не пийте червоне вино, якщо вважаєте, що воно корисне. Пийте, тому що воно смачне.



Користь червоного вина переоцінена

18. Фізичні вправи не допоможуть вилікувати депресію. Вони не зроблять гірше, але замінити терапію і медикаменти не здатні.

19. Тренування натщесерце не позбавлять від жиру. Це може спрацювати перші кілька разів, але потім організм адаптується, і різниці між вправами до і після сніданку не буде ніякої.

20. Медитація не завжди заспокоює. У деяких людей вона може викликати гіперчутливість до світла і звуку, а значить, негативні емоції забезпечені.

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