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20% населення Землі виявилося в карантині через небезпеку коронавірусу

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20% населення Землі виявилося в карантині через небезпеку коронавірусу / Getty Images

Кожна п'ята людина у світі перебуває в самоізоляції через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це пише видання The Guardian. 1,7 мільярда людей піддалися заходам соціальної ізоляції з метою стримати поширення Covid-19.

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За даними ВООЗ, у світі підтвердили перші 100 тисяч випадків зараження лише за 67 днів, а зростання в останні 100 тисяч випадків було зафіксовано лише за чотири дні. 

Нагадаємо, що станом на 24 березня у світі зафіксовано понад 378 тисяч підтверджених випадків захворювання коронавірусом, понад 16,5 тисич осіб померли, вилікувалися майже 101 тисич людей.

Додамо, у США, де майже 40% населення потрапили під заходи соціальної ізоляції, Трамп обіцяє відновити економіку навіть, якщо смертність від коронавірусу зростатиме. 

"Наша країна була побудована не для того, щоб бути закритою", – заявив американський президент.

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Де в Україні можна здати тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини США Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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