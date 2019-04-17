20 найпоширеніших помилок чоловіків і жінок у секс

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20 помилок у сексі
20 помилок у сексі / unsplash.com

Британський сайт онлайн-знайомств запитав у користувачів, які моменти в сексі викликають у них почуття незручності.

Журнал Metro зібрав десятку найпопулярніших відповідей 2000 чоловіків і жінок.

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На думку жінок, партнер лажає у ліжку, якщо він:

  1. пропускає прелюдію;
  2. першим досягає оргазму;
  3. незграбний;
  4. говорить недоречні грубощі;
  5. не готовий до інтимної розмови після сексу;
  6. засинає відразу після сексу;
  7. коментує форми партнерки;
  8. упевнений, що точно знає, що робити;
  9. ігнорує мову тіла;
  10. уникає емоційної близькості.

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У свою чергу, ось що пригадали жінкам чоловіки:

  1. не проявляє ініціативу;
  2. завжди хоче займатися сексом в темряві;
  3. симулює оргазм;
  4. занадто багато говорить;
  5. не хоче нічого нового;
  6. говорить про колишніх в ліжку;
  7. занадто раціональна;
  8. дуже сором'язлива
  9. думає, що він завжди готовий до сексу;
  10. надто турбується про свою зовнішність.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
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