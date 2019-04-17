20 найпоширеніших помилок чоловіків і жінок у секс

Британський сайт онлайн-знайомств запитав у користувачів, які моменти в сексі викликають у них почуття незручності.

Журнал Metro зібрав десятку найпопулярніших відповідей 2000 чоловіків і жінок.

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На думку жінок, партнер лажає у ліжку, якщо він:

пропускає прелюдію; першим досягає оргазму; незграбний; говорить недоречні грубощі; не готовий до інтимної розмови після сексу; засинає відразу після сексу; коментує форми партнерки; упевнений, що точно знає, що робити; ігнорує мову тіла; уникає емоційної близькості.

У свою чергу, ось що пригадали жінкам чоловіки:

не проявляє ініціативу; завжди хоче займатися сексом в темряві; симулює оргазм; занадто багато говорить; не хоче нічого нового; говорить про колишніх в ліжку; занадто раціональна; дуже сором'язлива думає, що він завжди готовий до сексу; надто турбується про свою зовнішність.

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