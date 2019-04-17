20 найпоширеніших помилок чоловіків і жінок у секс
Британський сайт онлайн-знайомств запитав у користувачів, які моменти в сексі викликають у них почуття незручності.
Журнал Metro зібрав десятку найпопулярніших відповідей 2000 чоловіків і жінок.
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На думку жінок, партнер лажає у ліжку, якщо він:
- пропускає прелюдію;
- першим досягає оргазму;
- незграбний;
- говорить недоречні грубощі;
- не готовий до інтимної розмови після сексу;
- засинає відразу після сексу;
- коментує форми партнерки;
- упевнений, що точно знає, що робити;
- ігнорує мову тіла;
- уникає емоційної близькості.
У свою чергу, ось що пригадали жінкам чоловіки:
- не проявляє ініціативу;
- завжди хоче займатися сексом в темряві;
- симулює оргазм;
- занадто багато говорить;
- не хоче нічого нового;
- говорить про колишніх в ліжку;
- занадто раціональна;
- дуже сором'язлива
- думає, що він завжди готовий до сексу;
- надто турбується про свою зовнішність.
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