20-річна жінка двічі народила за один місяць
Двадцятирічна мешканка Бангладешу народила близнюків через 26 днів після того, як народила першого сина.
Перша дитина в Аріф Султани (Arifa Sultana) народилася 25 лютого, пише Telegraph.
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Лікарі не помітили, що через рідкісну аномалію розвитку у жінки є друга матка, в якій ростуть ще два плоди.
А от у п’ятницю, 22 березня, через 26 днів у жінки знову відійшли води. Жінку терміново доставили в лікарню. Там їй зробили кесарів розтин і витягли двох новонароджених – хлопчика і дівчинку.
Лікар зазначив, що перший хлопчик народився з однієї матки, а близнюки – з іншої.
Матір з трьома дітьми уже виписали з лікарні, зі здоров’ям малюків все добре. Головний урядовий лікар Джессор Діліп Рой зазначив, що у своїй 30-річній практиці не зустрічався з таким випадком.
Чому у деяких жінок є дві матки
У рідкісних випадках у жінки можуть розвинутися дві матки. Наявність патології пов’язано з внутрішньоутробним розвитком дитини. Дві матки – не привід для тривоги.
При наявності двох маток жіночий організм може нічим не відрізнятися за своїм функціонування від здорового організму. Менструальний цикл у таких жінок нормальний, несприятливих симптомів не спостерігається, проблем із зачаттям теж немає.
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