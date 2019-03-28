20-річна жінка двічі народила за один місяць

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20-річна жінка народила за один місяць трьох дітей (ілюстративне фото)
20-річна жінка народила за один місяць трьох дітей (ілюстративне фото) / kurv.com

Двадцятирічна мешканка Бангладешу народила близнюків через 26 днів після того, як народила першого сина.

Перша дитина в Аріф Султани (Arifa Sultana) народилася 25 лютого, пише Telegraph.

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Лікарі не помітили, що через рідкісну аномалію розвитку у жінки є друга матка, в якій ростуть ще два плоди.

А от у п’ятницю, 22 березня, через 26 днів у жінки знову відійшли води. Жінку терміново доставили в лікарню. Там їй зробили кесарів розтин і витягли двох новонароджених – хлопчика і дівчинку.

Лікар зазначив, що перший хлопчик народився з однієї матки, а близнюки – з іншої.

Матір з трьома дітьми уже виписали з лікарні, зі здоров’ям малюків все добре. Головний урядовий лікар Джессор Діліп Рой зазначив, що у своїй 30-річній практиці не зустрічався з таким випадком.

Чому у деяких жінок є дві матки

У рідкісних випадках у жінки можуть розвинутися дві матки. Наявність патології пов’язано з внутрішньоутробним розвитком дитини. Дві матки – не привід для тривоги.

При наявності двох маток жіночий організм може нічим не відрізнятися за своїм функціонування від здорового організму. Менструальний цикл у таких жінок нормальний, несприятливих симптомів не спостерігається, проблем із зачаттям теж немає.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Бангладеш
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