21-річна дівчина захворіла на дифтерію у Хмельницькому
У Хмельницькому підтвердили перший випадок захворювання на дифтерію, нею захворіла 21-річна мешканка міста.
Головний інфекціоніст України Ольга Голубовська 1 серпня повідомила, що лікувати дифтерію вони не мають чим.
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В імуноглобулінів, які є, вийшов термін придатності. За її словами, така ситуація спостерігається по всій Україні.
Дівчину госпіталізували 28 липня в інфекційну лікарню з діагнозом "Лакунарна ангіна, дифтерія?".
У Хмельницькому на дифтерію захворіла 21-річна дівчина
Лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер інформує, що жінка працювала фармацевтом, пише ZAXID.NET.
Ольга Голубовська запевнила, що сироваток вони не мають.
Уляна Супрун також зазначила, що сироватку від дифтерії поставлено в усі регіони країни, і вже відбуваються закупівлі на 2019 рік, пише "Інтерфакс".
Гендиректор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта зазначає: у регіонах є близько 3 мільйонів доз вакцин від дифтерії та правця.
За інформацією МОЗ станом на 1 липня, у Хмельницькій області 9 тисяч вакцин проти дифтерії та правця, 498 тисяч вакцин для профілактики дифтерії та правця, а також 67 тисяч доз вакцин для профілактики дифтерії, правця та кашлюку.
- біль у горлі;
- підвищена температура;
- наліт на мигдалинах сірого кольору;
- осиплість голосу;
- ускладнене дихання та ковтання;
- висока температура;
- набряк слизової оболонки носоглотки;
- збільшення лімфатичних вузлів.
Єдиний спосіб захиститися від дифтерії — зробити щеплення. Коли робити щеплення – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
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