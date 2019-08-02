21-річна дівчина захворіла на дифтерію у Хмельницькому

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21-річна дівчина захворіла на дифтерію у Хмельницькому (ілюстрація)
21-річна дівчина захворіла на дифтерію у Хмельницькому (ілюстрація) / globalcareseguros.com.br

У Хмельницькому підтвердили перший випадок захворювання на дифтерію, нею захворіла 21-річна мешканка міста.

Головний інфекціоніст України Ольга Голубовська 1 серпня повідомила, що лікувати дифтерію вони не мають чим.

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В імуноглобулінів, які є, вийшов термін придатності. За її словами, така ситуація спостерігається по всій Україні.

 
Дифтерія – що це?
Це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.

Дівчину госпіталізували 28 липня в інфекційну лікарню з діагнозом "Лакунарна ангіна, дифтерія?".

У Хмельницькому на дифтерію захворіла 21-річна дівчина
У Хмельницькому на дифтерію захворіла 21-річна дівчина

Лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер інформує, що жінка працювала фармацевтом, пише ZAXID.NET.

 
Лариса Калінер
“Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на біль у горлі, підвищену температуру, загальну слабкість. Хвора була щеплена від дифтерії, але не так, як треба. Останнє щеплення їй робили у 6 років. Зараз жінці 21 рік і вона у 16 років мала зробити ще одне щеплення, але цього не зробила”

Ольга Голубовська запевнила, що сироваток вони не мають.

Уляна Супрун також зазначила, що сироватку від дифтерії поставлено в усі регіони країни, і вже відбуваються закупівлі на 2019 рік, пише "Інтерфакс".

Гендиректор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта зазначає: у регіонах є близько 3 мільйонів доз вакцин від дифтерії та правця.

За інформацією МОЗ станом на 1 липня, у Хмельницькій області 9 тисяч вакцин проти дифтерії та правця, 498 тисяч вакцин для профілактики дифтерії та правця, а також 67 тисяч доз вакцин для профілактики дифтерії, правця та кашлюку.

 
Дифтерія – симптоми
  • біль у горлі;
  • підвищена температура;
  • наліт на мигдалинах сірого кольору;
  • осиплість голосу;
  • ускладнене дихання та ковтання;
  • висока температура;
  • набряк слизової оболонки носоглотки;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії — зробити щеплення. Коли робити щеплення – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Новини Хмельницького
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