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22 травня, 1 та 11 червня: Степанов назвав дати наступних етапів виходу з карантину

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Коли буде наступне послаблення карантину в Україні
Коли буде наступне послаблення карантину в Україні / МОЗ України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що кожен етап послаблення карантинних обмежень супроводжується певними критеріями. Він заявив, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє вводити новий етап виходу з карантину кожні 10 днів.

Дитячі садочки й громадський транспорт планують запустити 22 травня. Якщо епідеміологічна ситуація залишиться такою ж, через наступні 10 днів можна буде розпочати новий етап виходу з карантину, розповів Максим Степанов в інтерв'ю з журналістами BBC Україна

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Степанов підкреслив, що кожен етап виходу з карантину повинен розпочинатися після врахування рівня захворюваності та заповнених ліжкомісць у лікарнях.

Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап. 22 травня, потім 1 червня, 11 червня. У кожному етапі будуть певні пом'якшення,
– розповів Степанов.

22 травня повинен розпочатися етап, під час якого планують дозволити роботу дитсадочків, готелів й міського транспорту та проведення певних спортивних заходів без глядачів.

Втім, міністр додав, що в кожній області епідеміологічна ситуація різна, відтак в деяких областях послаблень обмежень поки що не варто очікувати.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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