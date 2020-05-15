22 травня, 1 та 11 червня: Степанов назвав дати наступних етапів виходу з карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що кожен етап послаблення карантинних обмежень супроводжується певними критеріями. Він заявив, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє вводити новий етап виходу з карантину кожні 10 днів.

Дитячі садочки й громадський транспорт планують запустити 22 травня. Якщо епідеміологічна ситуація залишиться такою ж, через наступні 10 днів можна буде розпочати новий етап виходу з карантину, розповів Максим Степанов в інтерв'ю з журналістами BBC Україна.

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Степанов підкреслив, що кожен етап виходу з карантину повинен розпочинатися після врахування рівня захворюваності та заповнених ліжкомісць у лікарнях.

Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап. 22 травня, потім 1 червня, 11 червня. У кожному етапі будуть певні пом'якшення,

– розповів Степанов.

22 травня повинен розпочатися етап, під час якого планують дозволити роботу дитсадочків, готелів й міського транспорту та проведення певних спортивних заходів без глядачів.

Втім, міністр додав, що в кожній області епідеміологічна ситуація різна, відтак в деяких областях послаблень обмежень поки що не варто очікувати.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

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