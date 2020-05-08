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220 – 240 тисяч хворих: скільки українців заразилися б COVID-19 без впровадження карантину

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Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні / DW

Якби МОЗ не впровадило карантинних заходів, зараз в Україні було б від 220 до 240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Ці прогнози були зроблені ще до впровадження карантину.

Наразі ж система охорони здоров'я України поки справляється з навантаженнями. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник глави МОЗ і головний санепідемлікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

Актуально Чому за добу зафіксували майже рекордну кількість смертей від COVID-19

За його словами, ці прогнози були розроблені ще до того, як був впроваджений карантин. Експерти прораховували і вивчали моделі Китаю, Італії та інших країн.

При цьому, Ляшко закликав "не розслаблятися" через майбутнє послаблення карантину в Україні. Адже коронавірус наша країна ще не подолала, про що свідчить статистика зафіксованих випадків протягом останніх днів.

Коронавірус в Україні: яка ситуація сьогодні

  • За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.
  • Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них – 2 758 медичних працівників.
  • За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.
  • На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Віктор Ляшко Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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