220 – 240 тисяч хворих: скільки українців заразилися б COVID-19 без впровадження карантину

Якби МОЗ не впровадило карантинних заходів, зараз в Україні було б від 220 до 240 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Ці прогнози були зроблені ще до впровадження карантину.

Наразі ж система охорони здоров'я України поки справляється з навантаженнями. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник глави МОЗ і головний санепідемлікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, ці прогнози були розроблені ще до того, як був впроваджений карантин. Експерти прораховували і вивчали моделі Китаю, Італії та інших країн.

При цьому, Ляшко закликав "не розслаблятися" через майбутнє послаблення карантину в Україні. Адже коронавірус наша країна ще не подолала, про що свідчить статистика зафіксованих випадків протягом останніх днів.

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