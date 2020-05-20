У 3 областях України одужали вже три чверті хворих на коронавірус: цікава статистика

У Кіровоградській області влада відзвітувала, що серед усіх хворих на коронавірус станом на вечір 19 травня одужали вже 73%. Втім це лише третій покизник в Україні.

Загалом в області захворіли 445 людей, але 326 з них вже одужали, повідомляє Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Варто знати В Україні виявили 18 876 випадків коронавірусу: за добу одужали 356 пацієнтів

Водночас, 20 людей, на жаль, через коронавірусну хворобу померли. Це близько 4,5% від загальних випадків хвороби в області. Такий показник є близьким до загальної статистики смертності від COVID-19 у світі.

Цікаво, що навіть з такими оптимістичними показниками Кіровоградська область опинилася лише на третьому місці в Україні. Її випередили Херсонська та сусідня Полтавська області.

Херсонщина за часткою тих, хто одужав, є безперечним лідером. Там вже одужали 78,5% хворих або 132 людей зі 168. Померли там двоє людей або менш як 1,5% хворих.

Водночас на Полтавщині цей показник становить 76,9% – 203 людей з 264 хворих в області. Тут кількість жертв коронавірусу становить 9 людей або 4,5%.

Разом з тим за кількістю людей, які вже перехворіли на коронавірус, лідирують Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська області – 682, 619 і 524 одужань відповідно.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 19 травня у нашій державі підтвердили вже 18 тисяч 876 випадків захворювання на коронавірус. Через хворобу померли вже 548 людей, але 5 тисяч 623 – змогли одужати.