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300% зарплати медпрацівникам за роботу з коронавірусом: коли уряд прийме ключове рішення

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Доплата медикам в 300% за роботу з інфікованими на коронавірус / UAZMI

Міністерство охорони здоров'я та Кабмін пообіцяло медичним працівникам, які працюють з інфікованими на COVID-19, 300% зарплати. Однак відповідна постанова так і не була прийнята.

Відтак, щоб прийняти необхідну постанову, Кабінет Міністрів України збереться на позачергове засідання в п'ятницю, 24 квітня. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

До слова У Києві медики отримали доплату за роботу з хворими на коронавірус: хто і скільки

"На позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює [питання виплат медикам, – прим. 24 каналу]. Буде введено COVID-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19", – заявив Степанов.

Він відзначив, що всі доплати мають бути вже з 1 квітня. І в бюджеті передбачені на це кошти. Тож залишилося лише ухвалити постанову Кабміну.

"Цей ресурс був передбачений у змінах до державного бюджету України. Передбачено 15,8 мільярда гривень саме на підвищену зарплату всім медичним працівникам, які працюють з коронавірусом", – зазначав Степанов 21 квітня.

Тоді ж він переконував, що гроші у повному обсязі перерахували у регіони за рахунок медичної субвенції. Тож, за його словами, тепер справа лише за місцевою владою, яка й буде виплачувати зарплати лікарям.

 

 

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина
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