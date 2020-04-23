300% зарплати медпрацівникам за роботу з коронавірусом: коли уряд прийме ключове рішення
Міністерство охорони здоров'я та Кабмін пообіцяло медичним працівникам, які працюють з інфікованими на COVID-19, 300% зарплати. Однак відповідна постанова так і не була прийнята.
Відтак, щоб прийняти необхідну постанову, Кабінет Міністрів України збереться на позачергове засідання в п'ятницю, 24 квітня. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
До слова У Києві медики отримали доплату за роботу з хворими на коронавірус: хто і скільки
"На позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює [питання виплат медикам, – прим. 24 каналу]. Буде введено COVID-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19", – заявив Степанов.
Він відзначив, що всі доплати мають бути вже з 1 квітня. І в бюджеті передбачені на це кошти. Тож залишилося лише ухвалити постанову Кабміну.
"Цей ресурс був передбачений у змінах до державного бюджету України. Передбачено 15,8 мільярда гривень саме на підвищену зарплату всім медичним працівникам, які працюють з коронавірусом", – зазначав Степанов 21 квітня.
Тоді ж він переконував, що гроші у повному обсязі перерахували у регіони за рахунок медичної субвенції. Тож, за його словами, тепер справа лише за місцевою владою, яка й буде виплачувати зарплати лікарям.
Читайте також
-
Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, серед них – піврічна дитинасьогодні , 10:34
-
Медзакладу у Дніпрі, де лікарка оголосила голодування, обіцяють 12 мільйонів гривеньсьогодні , 13:03
-
У МОЗ порівняли українські костюми захисту від COVID-19 із "Запорожцем"сьогодні , 10:36
-
Як лікують коронавірус та чому немає ефективних препаратівсьогодні , 08:30
-
В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавіруссьогодні , 09:40
-
Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людейсьогодні , 11:14