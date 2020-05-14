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4 критерії, за наявності яких, в Україні послаблять карантин

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Карантин в Україні: умови послаблення
Карантин в Україні: умови послаблення / unsplash.com

Уряд найближчим часом затвердить критерії пом'якшення карантинних обмежень. Всі етапи послаблення відповідають формулі адаптивного карантину, яку МОЗ презентувало раніше.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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МОЗ розробило чіткі поетапні пом'якшення карантину. За словами Степанова, всі етапи пом'якшень запровадять по формулі адаптивного карантину.

Максим Степанов
“Вчора (13 квітня – ред.24 канал) Зеленський заявив, що вже розроблений поетапний вихід з карантину. Дійсно, МОЗ розробило всі поетапні пом'якшення карантинних заходів. Критерії чіткі та будуть прийняті на найближчому засіданні уряду”

Критерії послаблення карантину в Україні:

  • Показник інцидентності. Це число нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. 
  • Завантаженість ліжок має бути не більше 50%.
  • Кількість ПЛР та ІФА тестувань за останні 7 днів на 100 тисяч населення повинна бути на рівні 15.
  • Кількість нових випадків за останніх 7 днів до попередніх 7 днів повинна триматись на рівні 0,9-1,0. 

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Етапи виходу з карантину
5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов
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