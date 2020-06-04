Альянс за інклюзивну вакцину покликаний розробити вакцину на європейській території. Чотири країни ЄС вже ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями.

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди об'єднались, щоб пришвидшити виробництво вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Про створення альянсу повідомило Міністерство охорони здоров'я Нідерландів, пише DW.

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У повідомленні йдеться про те, що чотири найбільші економіки Європи "спільно розглядають різні багатонадійні ініціативи й ведуть переговори з різними фармацевтичними компаніями".

Мета "Альянсу за інклюзивну вакцину" – забезпечити можливість виробництва вакцини на європейській території, де це тільки можливо. Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди переконані, що для результату потрібні спільна стратегія й інвестиції,

— зазначили в заяві.

Відомо, що альянс розгляне ініціативи у сфері розробки вакцин, щоб забезпечити потрібну кількість вакцини для Євросоюзу та інших країн, особливо для бідних країн Африки.

Важливо! Наразі у світі проводять розробки понад 130 вакцин від коронавірусу. Близько 10 з них вже перебувають на стадії клінічних випробувань.