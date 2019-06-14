4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку

Часто відчинені вікна або ж кондиціонер влітку не дозволяють сповна розслабитись від задушливого повітря в будинку. Врятувати ситуацію можуть ваші кімнатні друзі-рослини, про які ви навіть не здогадувались.

Здоров'я 24 уже писало, як створити прохолоду вдома без кондиціонера.

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А щоб не влаштовувати кілька разів на тиждень вологе прибирання та щоразу не провітрювати кімнати квартири чи будинку, достатньо буде розставити по полицях кілька рослин.

Вони врятують вас від задухи, подбають про стан вашої шкіри і дихальної системи, а також позбавлять від втоми, сонливості та дратівливості. Що це за універсальні рятівники, читайте далі у матеріалі.

Алое

За допомогою алое ви зможете не тільки освіжити повітря в своїй квартирі або будинку, але й очистити його від шкідливих речовин на кшталт формальдегіду, який здатні виділяти меблі.



Алое очищує повітря від шкідливих речовин

Фікус

Ця рослина точно є вашим хорошим "другом" з дитинства, оскільки її люблять вирощувати ледь не кожні господарі та господині у себе вдома. Вона здатна створювати сприятливі умови для вологості в приміщенні, а також насичувати повітря фітоцидами – речовинами, які активно борються з бактеріями.



Фікус насичує повітря вологістю і корисними речовинами

Бамбук

Кімнатний бамбук може стати не лише оригінальною прикрасою вашої кімнати, а й збагатить вашу помешкання великою кількістю кисню. Розміщувати його варто в південно-східній частині квартири, оскільки він ще й притягує вдачу.



Бамбук збагачує повітря киснем

Пеперомія туполиста

Ця красива кімнатна рослина зволожує повітря, активно бореться з впливом бактерій, а також усуває токсини, замінюючи їх корисним киснем. Хоч ця рослина не вимагає ретельного догляду, але її все ж варто ховати від прямих сонячних променів.



Пеперомію туполисту варто ховати від прямих сонячних променів

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