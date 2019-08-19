4 міфи про свідомість, в які всі вірять

З часів античності вчені намагаються зрозуміти, що таке людська свідомість і в чому її головна особливість.

Але досліджувати це питання надзвичайно важко і тому про свідомості існує багато міфів, перекручень і неточностей. Які у своїй статті спростував Крістоф Кох, головний вчений і президент Аленовского інституту наук про мозок.

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Міф № 1: Мозок людини унікальний і має принципові відмінності від мозку тварин

Ні, це не так. За понад 200 років досліджень вчені не змогли знайти якісь унікальні риси мозку у людей, яких немає більше ні в яких інших живих істот.

Нейробіолог Сюзанна Геркулан-Хаузел стверджує, що особливість полягає у величезній кількості нейронів в корі головного мозку у людини. Це найпростіше пояснення наших чудових когнітивних здібностей. Але недавні дослідження показали, що у дельфінів в корі нейронів набагато більше, ніж у нас – це спростовує теорію Геркулан-Хаузел.

Міф № 2: Сни – це приховані підказки про наших таємних бажаннях

Згідно з сучасними дослідженнями, сни не відображають ніяких наших бажань, а просто інтерпретують повсякденні турботи і події.

Міф № 3: Реклама може діяти на нашу підсвідомість

Про підсвідому рекламу заговорили 1957 році, коли маркетолог Джеймс Вайкері провів в кінотеатрах міста Форт Лі серію експериментів: на частку секунди він виводив на екрани фрази "Пий кока-колу" і "Їж попкорн". Вайкері заявив, що це значно збільшило продажі, але пізніше зізнався, що підтасував деякі дані.



Реклама не впливає на нашу свідомість

Підсвідому рекламу відтоді вивчають дослідники по всьому світу. Поки вдалося встановити, що якщо від неї й є якийсь ефект, то він зникає вже через 15 хвилин.

Міф № 4: За крок від смерті людей відвідують видіння – це і є докази загробного життя

Багато людей, які пережили клінічну смерть, розповідають про світло в кінці тунелю і присутність поруч загадкових істот. Насправді ці видіння – спроба мозку виконувати свою роботу з розуміння світу навіть у критичній ситуації.

Вчені заперечують надприродні пояснення цього феномена, але визнають, що його важливо вивчати. Багато видінь заспокоювали пацієнтів, а значить розуміння їхньої природи може стати в пригоді у терапевтичних цілях.

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