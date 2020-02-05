4 найпоширеніших види дитячого раку та їхні симптоми

99% усіх злоякісних новоутворень розвиваються у дорослих людей, але 1% випадків дитячого раку – головна причина смертності від хвороб в дитячому віці.

Дитячий або педіатричний рак може з'явитися в будь-якому місці організму, включаючи кров, мозок, хребет, нирки та інші органи. Пухлини супроводжуються аномальним ростом клітин, і цей процес організм проконтролювати не може, повідомляє The Health Site.

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Вони бувають злоякісними та доброякісними, і в першому випадку пухлини поширюються на інші частини тіла. Причина більшості пухлин серед дітей невідома, адже тільки 5% випадках дитячого раку викликається спадковими мутаціями.

Найпоширеніші види дитячого раку

Лейкози. Це пухлини кісткового мозку і крові. Найчастіше зустрічаються серед дітей, на них припадає до 29% випадків дитячого раку. До симптомів відносять біль в кістках і суглобах, втома, слабкість, блідість шкіри, кровотечі, жар і втрата ваги.

Пухлини мозку і хребта. Їх також називають злоякісні новоутворення центральної нервової системи, на їхню частку припадає 26% всіх випадків дитячого раку. Більшість пухлин у дітей починаються в нижній частині мозку.



В дітей рідко виникає рак / unsplash.com

Пухлини хребта зустрічаються рідше, ніж мозку. До симптомів відносять головні болі, нудоту, блювоту, проблеми із зором, запаморочення, напади, проблеми зі слухом, зором, ходьбою або утриманням в руках предметів.

Нейробластома. На її частку припадає 6% випадків дитячих пухлин. Це злоякісне новоутворення незрілих нервових клітин, яке зустрічається у немовлят і маленьких дітей. Цей рак майже не діагностується дітей, які старше 10 років.

Хвороба починається в наднирниках, які розташовані у верхній частині нирок, що відповідає за гормональну систему людини. Дитина втрачає здатність нормально пересуватися, у них зустрічається опущення повік, біль в кістках і жар.

Лімфоми. Пухлини імунної системи, а точніше їх клітин під назвою лімфоцити. Найчастіше цей рак вражає лімфатичні вузли та інші лімфатичні тканини. Також він може виникнути в кістковому мозку.

До двох основних типів лімфом відносять лімфогранулематоз і неходжкінську лімфому. Симптоми – втрата ваги, жар, пітливість, втома, набряки лімфатичних вузлів в області шиї, пахв і паху.

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