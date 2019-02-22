4 небезпечні статеві інфекції, про які ви не чули

Нові хвороби з'являються весь час, і захворювання, що передаються статевим шляхом – не виняток.

Ось чотиртипах бактерій, які є збудниками нових небезпечних інфекцій, які передаються статевим шляхом і несуть серйозну небезпеку для здоров'я людини, пише ВВС.

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1. Менінгокок

Бактерії Neisseria meningitidis викликають менінгококову інфекцію, яка може привести до смертельно небезпечного ураження слизової оболонки носоглотки, а також оболонок головного і спинного мозку.

Раніше менінгококову інфекцію переважно пов'язували з менінгітом – запаленням оболонки головного мозку, нерідко з фатальним результатом.

Однак зараз її все частіше відносять до урогенитального типу інфекції. Носіями є 5-10% дорослих. Як правило, бактерії Neisseria meningitidis перебувають в носоглотці людини. Вони передаються під час орального сексу.

На щастя, проти менінгококу є вакцина, яка ефективно запобігає захворюванню.

2. Мікоплазма геніталіум

Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) - одна з найменших за розміром бактерій, проте викликається нею хвороба входить в число найнебезпечніших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про цю бактерії стало відомо в 1980-х роках. Нині її носіями є 1-2% жителів планети – в основному підлітки і молоді люди.

Оскільки у жінок ця інфекція може спровокувати запалення органів малого таза, наслідки зараження можуть бути досить серйозними - в тому числі безпліддя, викидень, передчасні пологи і завмерла вагітність. Лікується антибіотиками.

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3. Шигелла Флекснера

Шигельози – група захворювань, що викликаються бактеріями роду шигел, з фекально-оральним механізмом передачі.

Результатом зараження Shigella flexneri стає дизентерія, яка викликає сильні шлункові кольки і напади діареї з домішкою крові і слизу. Лікарі розробили складніші методи лікування без використання антибіотиків, щоб не утворилися супербактерії.

4. Венерична лімфогранульома (ВЛГ)

Це захворювання викликається рідкісним штамом бактерій Chlamydia trachomatis. При зараженні спочатку з'являються нариви і виразки в області геніталій, потім інфекція проникає в лімфатичну систему людини.

Хвороба може нагадувати запальне захворювання кишечника і призвести до хронічних і сильних порушень його роботи – наприклад, до утворення свищів або звуження кишечника. Лікується антибіотиками.

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