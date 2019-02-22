4 небезпечні статеві інфекції, про які ви не чули

372 Читать новость на русском
Нові венеричні захворювання
Нові венеричні захворювання / pixabay.com

Нові хвороби з'являються весь час, і захворювання, що передаються статевим шляхом – не виняток.

Ось чотиртипах бактерій, які є збудниками нових небезпечних інфекцій, які передаються статевим шляхом і несуть серйозну небезпеку для здоров'я людини, пише ВВС. 

Читайте також: Чому оральний секс має бути захищений: 6 інфекційних причин

1. Менінгокок

Бактерії Neisseria meningitidis викликають менінгококову інфекцію, яка може привести до смертельно небезпечного ураження слизової оболонки носоглотки, а також оболонок головного і спинного мозку.

Раніше менінгококову інфекцію переважно пов'язували з менінгітом – запаленням оболонки головного мозку, нерідко з фатальним результатом.

Однак зараз її все частіше відносять до урогенитального типу інфекції. Носіями є 5-10% дорослих. Як правило, бактерії Neisseria meningitidis перебувають в носоглотці людини. Вони передаються під час орального сексу.

На щастя, проти менінгококу є вакцина, яка ефективно запобігає захворюванню. 

via GIPHY

2. Мікоплазма геніталіум

Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) - одна з найменших за розміром бактерій, проте викликається нею хвороба входить в число найнебезпечніших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про цю бактерії стало відомо в 1980-х роках. Нині її носіями є 1-2% жителів планети – в основному підлітки і молоді люди.

Оскільки у жінок ця інфекція може спровокувати запалення органів малого таза, наслідки зараження можуть бути досить серйозними - в тому числі безпліддя, викидень, передчасні пологи і завмерла вагітність. Лікується антибіотиками.

Читайте також: Яким має бути ідеальний секс: бачення чоловіків і жінок

3. Шигелла Флекснера

Шигельози – група захворювань, що викликаються бактеріями роду шигел, з фекально-оральним механізмом передачі.

Результатом зараження Shigella flexneri стає дизентерія, яка викликає сильні шлункові кольки і напади діареї з домішкою крові і слизу. Лікарі розробили складніші методи лікування без використання антибіотиків, щоб не утворилися супербактерії.

via GIPHY

4. Венерична лімфогранульома (ВЛГ)

Це захворювання викликається рідкісним штамом бактерій Chlamydia trachomatis. При зараженні спочатку з'являються нариви і виразки в області геніталій, потім інфекція проникає в лімфатичну систему людини.

Хвороба може нагадувати запальне захворювання кишечника і призвести до хронічних і сильних порушень його роботи – наприклад, до утворення свищів або звуження кишечника. Лікується антибіотиками.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Коли пройде Оскар-2019: дата і час кінопремії
сьогодні
2127
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я Секс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1114
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53799
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1586
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1981
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2943
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук