4-річний хлопчик отруївся йодом на Полтавщині
Чотирирічна дитина потрапила до лікарні на Полтавщині в тяжкому стані. Медики поставили діагноз – гостре отруєння хімічною речовиною.
У селищі Рокитне-Донівка на Полтавщині госпіталізували дитину з отруєнням йодом. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
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Наразі стан здоров’я 4-річного хлопчика тяжкий, він перебуває в дитячій лікарні.
Домедична допомога при хімічному отруєнні в дитини:
- негайно викликати швидку медичну допомогу;
- припинити контакт з речовиною;
- видалити, прибрати з рота чи рук дитини залишки речовини;
- промити шкіру, слизові оболонки рота або очей проточною водою;
- якщо хімічна речовина потрапила через органи дихання, потрібно забезпечити доступ свіжого повітря;
- дати дитині активоване або біле вугілля, згідно з інструкцією;
- при можливості, зберегти залишки речовини або упаковку, щоб лікарі могли швидше визначити необхідні лікувальні заходи.
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