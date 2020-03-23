4-річний хлопчик отруївся йодом на Полтавщині

Чотирирічна дитина потрапила до лікарні на Полтавщині в тяжкому стані. Медики поставили діагноз – гостре отруєння хімічною речовиною.

У селищі Рокитне-Донівка на Полтавщині госпіталізували дитину з отруєнням йодом. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

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Наразі стан здоров’я 4-річного хлопчика тяжкий, він перебуває в дитячій лікарні.

Домедична допомога при хімічному отруєнні в дитини:

негайно викликати швидку медичну допомогу;

припинити контакт з речовиною;

видалити, прибрати з рота чи рук дитини залишки речовини;

промити шкіру, слизові оболонки рота або очей проточною водою;

якщо хімічна речовина потрапила через органи дихання, потрібно забезпечити доступ свіжого повітря;

дати дитині активоване або біле вугілля, згідно з інструкцією;

при можливості, зберегти залишки речовини або упаковку, щоб лікарі могли швидше визначити необхідні лікувальні заходи.

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