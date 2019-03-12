4 з 10 смертей в Україні через неправильне харчування: Супрун пояснила, що робити

Погане харчування викликає високі ризики появи хвороб серця і судин та смертності від них. Україна посіла перше місце за смертністю від цих хвороб у Європі. 4 смерті з 10 пов'язані саме з неправильним харчуванням.

Якщо коротко – українці споживають багато хліба, солодощів, солі, смажать на соняшниковій олії та вживають багато алкоголю. Натомість споживають мало фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів та риби, розповіла Супрун.

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Як це шкодить серцю та що робити?

Багато білого хліба в раціоні – це надлишок солі, додаткові стрибки рівня цукру в крові через високий глікемічний індекс продукту та ризики набрати зайву вагу. Водночас в хлібі немає клітковини і вітамінів групи В, що необхідні для нормальної роботи кишківника, утворення протипухлинних жирних кислот із коротким ланцюгом чи для згладжування піків глюкози в крові.



Хліб з цільного зерна покращить роботу серця і судин

Надавайте перевагу цільнозерновому борошну, хлібу із цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини. Клітковина це й фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби.

Солодощі, а саме додані в них цукри стають зайвою вагою, знижують чутливість тканин до інсуліну, осідають на капілярах та роблять їх слабкими. Транс-жири в солодощах провокують непотрібне запалення, викликають чи погіршують атеросклероз – хворобу судин.

Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів. Це 5 чайних ложок. Але краще взагалі мінімізувати його споживання – не додавати цукор до чаю чи кави. Якщо ж додаєте цукор – не їжте додатково солодощі.

Мало фруктів в раціоні – це нестача вітамінів, клітковини та сполук для здоров’я судин. А українці дійсно їдять мало фруктів – за даними Держкомстату, всього 123 грамів на день (це як середнє яблуко).

Уляна Супрун “Нам необхідно щонайменше 300 грамів фруктів. Найкращий варіант — свіжі або заморожені фрукти. Натомість зменшуйте споживання або уникайте овочів з вершковими соусами, смажених або панірованих, консервованих фруктів в сиропі, заморожених фруктів з доданими цукрами”.

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Багато смаженої їжі, особливо на соняшниковій олії – це високі ризики для серця та судин. Соняшникова олія зсуває баланс ненасичених жирних кислот, що сприяє розвиткові атеросклерозу та супутнього запалення.

У цьому випадку, найздоровіше для серця і ваги не смажити, а тушкувати, запікати, відварювати, чи використовувати оливкову олію, вершкове масло або смалець.

Українці споживають багато процесованого м’яса, а саме ковбаси. Ковбаса – це сіль, канцерогени і зайві насичені жири. Мовою медицини, це ризик гіпертензії, раку, атеросклерозу та зайвої ваги.

Здоровішим джерелом білка є птиця, риба, молочні продукти і бобові. Саме на сочевицю, нут і квасолю нам радять робити наголос у своєму раціоні. Від ковбаси радять повністю відмовитись або мінімізувати вживання (ковбаси чи сосисок) — не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день.



Від ковбас і сосисок краще повністю відмовитися

Надмірне споживання міцного алкоголю піднімає рівень тригліцеридів в крові. Це означає, що в крові з'являються жири, що сприяє розвитку атеросклерозу. Також алкоголь збільшує ризик високого тиску, аритмії, серцевої недостатності, раптової зупинки серця та зайвої ваги.

Запобігти цьому можна лише одним способом — мінімізувати або повністю відмовитись від алкоголю. Адже безпечної дози алкоголю не існує.

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