4 жахливих проблеми, до яких може призвести порнографія

Наукова спільнота не підтверджує наявності прямого зв'язку між переглядом фільмів для дорослих та погіршенням фізичного або психологічного здоров'я. Однак в деяких дослідженнях йдеться про непряму шкоду такого проведення часу.

Порнографію дивиться дуже багато людей, до прикладу, на сайт PornHub користувачі зайшли 42 мільярди, пише knife. Якщо порнографією не надто захоплюватись – вона не буде шкідливою, але є випадки, коли вона може зашкодити. Пояснюємо, як саме.

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Незахищений секс

Майже у всіх фільмах для дорослих займаються незахищеним сексом. За даними дослідження 2014 року, із відеороликів, розміщених на найпопулярніших порносайтах, презервативи використовувалися тільки у 2% матеріалів. Це може сформувати у глядачів невірне уявлення. Вони починають вважати це нормою і відмовляються від використання контрацептивів.

І цей зв'язок підтверджують науковці. Опитування показало, що ті, хто часто дивляться порно, рідше використовують засоби контрацепції.

Агресія і насилля

У 2010 році дослідники з Університету Арканзасу вивчили 50 найпопулярніших в мережі порнофільмів і проаналізували 304 сцени. У 88% випадків демонструвалося фізичне насилля, в 49% – вербальна агресія. "Нейтральними" в цьому сенсі можна назвати менше 10% епізодів. В абсолютній більшості відеороликів агресія проявлялася стосовно жінок, які реагували на неї, зображуючи задоволення.

Також у більшості порнографічних матеріалів чоловіки зображуються владними, а жінки – слухняними. Це теж може спотворювати уявлення про секс і негативно впливати на статеве життя. Так фільми ніби переконують людей, що біль висловлювати не можна – її потрібно перетерпіти.

Справжній секс звичайних людей – це перш за все комунікація. І крім статевого акту, вона охоплює багато інших дій: флірт, ласку, розмови, а іноді й відмови.

Нереалістичні стандарти сексуальності

Для порнофільмів підбирають акторів, які рідко виглядають, як звичайні люди. Вони роблять пластичні операції по збільшенню грудей, чоловіків вибирають на кастингу за довжиною статевого члена. В результаті ті, хто дивиться фільми, відчуває себе неповноцінним через зовнішній вигляд, або розчаровуються в партнері.



Порнографія формує нереалістичні уявлення про секс \ unsplash.com

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За даними великого дослідження 2015 року, в якому було проаналізовано параметри 15 тисяч чоловіків з різних країн, середня довжина пеніса становить всього 9,16 см в розслабленому стані та 13,2 – в ерегованому.

Еректильна дисфункція

Деякі науковці вважають, що перегляд порнографії викликає надмірну стимуляцію виділення допаміну – нейромедіатора, який активує реакцію організму на сексуальне задоволення.

Мозок втрачає здатність реагувати на цей гормон, а це означає, що любителям порнографії для збудження потрібні все екстремальніші відчуття.

Але попри численні дослідження і статистику, стверджувати, що проблеми з ерекцією – прямий наслідок захоплення порно, некоректно. Це питання все ще недостатньо добре вивчений.

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