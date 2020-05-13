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5 українських компаній розпочали клінічні дослідження власних ліків проти COVID-19

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Українські препарати проти коронавірусу
Українські препарати проти коронавірусу / unsplash.com

Українські фармацевтичні виробники приєдналися до боротьби проти коронавірусу. 5 вітчизняних компаній тестують власні ліки проти COVID-19

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал

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За його словами клінічні дослідження розпочали "Фармак", "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", "Фармфірма "Дарниця", "Біофарма" і "Інтерхім". 

Максим Степанов
“Вони намагаються створити ліки для лікування COVID-19, в тому числі симптоматичного. Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію для виробництва гідроксихлорохіну, а "Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження засобу "Біовен"”.

Зазначимо, що нині не існує ефективного лікування коронавірусу. Вся терапія направлена на полегшення симптомів. Найперспективнішим препаратом вважать Ремдесивір, яким лікують Еболу. Але коштувати він може занадто дорого. 

12 травня українські ПЛР-тести визнали неефективними, але їх вже встигли закупити для діагностики. Виявилося, що тести не підтвердили здатність якісно діагностувати коронавірусну інфекцію, а параметри, які вказав виробник, не відповідають дійсності. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Ліки Максим Степанов Здоров'я Лікування
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