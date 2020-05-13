5 українських компаній розпочали клінічні дослідження власних ліків проти COVID-19
Українські фармацевтичні виробники приєдналися до боротьби проти коронавірусу. 5 вітчизняних компаній тестують власні ліки проти COVID-19
Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.
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За його словами клінічні дослідження розпочали "Фармак", "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", "Фармфірма "Дарниця", "Біофарма" і "Інтерхім".
Зазначимо, що нині не існує ефективного лікування коронавірусу. Вся терапія направлена на полегшення симптомів. Найперспективнішим препаратом вважать Ремдесивір, яким лікують Еболу. Але коштувати він може занадто дорого.
12 травня українські ПЛР-тести визнали неефективними, але їх вже встигли закупити для діагностики. Виявилося, що тести не підтвердили здатність якісно діагностувати коронавірусну інфекцію, а параметри, які вказав виробник, не відповідають дійсності.
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