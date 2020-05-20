50 днів карантину, 30 днів свободи: вчені назвали спосіб протидії пандемії COVID-19

Група вчених з дев'яти країн ЄС провела моделювання різних стратегій карантину і їх впливу на поширення коронавірусу. На їхню думку, для більшості країн найкраще підійде режим інтервального карантину. Правда, жити з ним доведеться не менше півтора року.

Через пандемію коронавірусу у багатьох країнах діють карантинні заходи, які допомагають сповільнити поширення вірусу і знизити навантаження на медустанови. Втім, саме карантин став причиною економічного спаду, який змушує уряди шукати шляхи поступового послаблення обмежень, повідомляє CNBC.

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Які сценарій карантину пропонують вчені

Команда європейських вчених змоделювала кілька сценаріїв розвитку ситуації в 16 країнах: в Австралії, Мексиці, Бельгії, ПАР і Нігерії. Вони запропонували альтернативний та ефективніший підхід до форми карантину – інтервальний карантин в поєднанні з тестуваннями, відстеженням контактів і захистом уразливих груп громадян.

Перший з розглянутих сценаріїв передбачав відсутність усіляких заходів ізоляції. Це стало причиною зростання кількості пацієнтів з важкими формами захворювання, до якого не були готові системи охорони здоров'я в багатьох країн. У підсумку, показник смертності досяг 7,8 млн, а тривалість епідемії в кожній країні становить близько 200 днів. Другий сценарій передбачає введення одноразового режиму зі збереженням ряду фундаментальних заходів. У третьому сценарії вчені ввели в модель повторюваних циклів з 50 днів карантину і 30 днів послаблень.

Базові принципи, які зберігаються у кожному сценарії:

правила гігієни;

принцип соціального дистанціювання;

особлива увага до груп ризику;

заборона масових зібрань.

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Чи допоміг карантин

Наразі карантин, який ми бачимо зараз дозволив знизити індекс репродукції вірусу в 16 країнах до 0,8. Однак, після періоду пом'якшень стартувала друга хвиля заражень, і число тяжкохворих знову високе. Смертність досягла 3,5 млн, пандемія тривала 12 місяців в розвинених країнах і як мінімум 18 місяців – в інших.

Якщо дотримуватись принципів 3 сценарію обмежень – тобто 50 днів карантину, 30 днів – послаблень, пандемія триватиме найдовше – не менше, ніж півтора року. При цьому смертність буде найменшою – близько 130 000 жертв у 16 країнах.

Оптимальний варіант карантину

Найшвидший спосіб впоратися з епідемією в кожній країні – строгий тримісячний карантин,

– резюмували вчені.

В цілому, вважають вчені, інтервальний підхід дозволить небагатим країнам, які не мають можливості з економічних причин довго зберігати жорсткий карантин, утримати показники смертності і не довести народ до зубожіння.

Чи ефективний карантин в Україні? Обмеження в державі тривають з 12 березня. Україна – єдина держава, яка ввела карантин в той час, як на території країни офіційно виявили всього один випадок захворювання. Втім, МОЗ вирішив, що карантин допоможе зменшити навантаження на лікарні та зменшить наплив хворих. Наразі в Україні понад 19 тисяч хворих, але ситуація стабільна – переконує керівництво держави. Тому, 22 травня стартує другий етап послаблення карантину: запрацюють готелі та дитячі садочки, запустять громадський транспорт.

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